Bahadır Tatlıöz

Takıldı gözlerim duvardaki saate Yelkovan haince ilerliyor Geçen her saniye ömrümden gidiyor Ayrılık zamanı yaklaşıyor Kalbim "Bur'da kal" diyor, gururum "Durma, git" "Söküp at içinden, ardına bakma git" Söylemek dile kolay, yapmaya geldi mi? Çok zor bir karar bu Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor Benim dilim varmıyor, bari sen söyle "Bitti", de bitsin Mahşer yeri yaralı kalbim Ezer geçer beni sensizlik Yıllar üstüme yığılır sanki Keşke "Dur, gitme", desen Diyebilsen gidemem, kalırım belki Yakarım bu ömrü, iste yeter ki Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor Benim dilim varmıyor, bari sen söyle "Bitti", de bitsin Mahşer yeri yaralı kalbim Ezer geçer beni sensizlik Yıllar üstüme yığılır sanki Keşke "Dur, gitme", desen Diyebilsen gidemem, kalırım belki Yakarım bu ömrü, iste yeter ki Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin Keşke "Dur, gitme", desen Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin

Sonbaharda yaprak dökümü gibi Başlar ayrılığın tüm halleri Biraz senden gider, biraz ondan gider O kadar büyük emek uçar gider Her sahnesi bir ayrılık filmi Çoktandır bu aşkın tüm halleri Ben hep bir köşeden sessizce izleyen Sen ise bir kalemde silip giden Kabullenmek çok zor olsa da Bu kez gerçek şu ki Bir ben bir İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Acıdan geçen hikayemde Beraberce yandık Sen yoktun İstanbul vardı Derdime hep ortaktı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım Yine ben ve İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Zamansız biten hikayemde Buruk kahramandık Sen yoktun İstanbul vardı Bana hep o yoldaştı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım Her sahnesi bir ayrılık filmi Çoktandır bu aşkın tüm halleri Ben hep bir köşeden sessizce izleyen Sen ise bir kalemde silip giden Kabullenmek çok zor olsa da Bu kez gerçek şu ki Bir ben bir İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Acıdan geçen hikayemde Beraberce yandık Sen yoktun İstanbul vardı Derdime hep ortaktı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım Yine ben ve İstanbul kaldık Bu gece öksüz kaldık Zamansız biten hikayemde Buruk kahramandık Sen yoktun İstanbul vardı Bana hep o yoldaştı Bu gece bir kadeh bana Bir kadeh de İstanbul'a Hüznün dibine vura vura Seni unutacağım