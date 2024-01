Bahadır Tatlıöz

Takıldı gözlerim duvardaki saate Yelkovan haince ilerliyor Geçen her saniye ömrümden gidiyor Ayrılık zamanı yaklaşıyor Kalbim "Bur'da kal" diyor, gururum "Durma, git" "Söküp at içinden, ardına bakma git" Söylemek dile kolay, yapmaya geldi mi? Çok zor bir karar bu Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor Benim dilim varmıyor, bari sen söyle "Bitti", de bitsin Mahşer yeri yaralı kalbim Ezer geçer beni sensizlik Yıllar üstüme yığılır sanki Keşke "Dur, gitme", desen Diyebilsen gidemem, kalırım belki Yakarım bu ömrü, iste yeter ki Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor Benim dilim varmıyor, bari sen söyle "Bitti", de bitsin Mahşer yeri yaralı kalbim Ezer geçer beni sensizlik Yıllar üstüme yığılır sanki Keşke "Dur, gitme", desen Diyebilsen gidemem, kalırım belki Yakarım bu ömrü, iste yeter ki Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin Keşke "Dur, gitme", desen Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin