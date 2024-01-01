Mahşer Yeri Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
Mahşer Yeri
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Takıldı gözlerim duvardaki saate
Yelkovan haince ilerliyor
Geçen her saniye ömrümden gidiyor
Ayrılık zamanı yaklaşıyor
Kalbim "Bur'da kal" diyor, gururum "Durma, git"
"Söküp at içinden, ardına bakma git"
Söylemek dile kolay, yapmaya geldi mi?
Çok zor bir karar bu
Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor
İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor
Benim dilim varmıyor, bari sen söyle
"Bitti", de bitsin
Mahşer yeri yaralı kalbim
Ezer geçer beni sensizlik
Yıllar üstüme yığılır sanki
Keşke "Dur, gitme", desen
Diyebilsen gidemem, kalırım belki
Yakarım bu ömrü, iste yeter ki
Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin
Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor
İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor
Benim dilim varmıyor, bari sen söyle
"Bitti", de bitsin
Mahşer yeri yaralı kalbim
Ezer geçer beni sensizlik
Yıllar üstüme yığılır sanki
Keşke "Dur, gitme", desen
Diyebilsen gidemem, kalırım belki
Yakarım bu ömrü, iste yeter ki
Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin
Keşke "Dur, gitme", desen
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin