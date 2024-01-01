Bahadır Tatlıöz

-
Bugün oldukça deli sıkıntılı, saçma sapan bi halim var
Binlerce kez haykırmaya mecalim var
Kimsenin aklına fikrine, tahamülüm olmayan bir halim var
Kolayca kalp kırmaya mecalim var
Bana hep masal anlattılar tüm aşkların mutlu bittiği
Peki nerdeler şimdi bu nasıl bir çelişki?
Hani göğsüme yaslanırdın huzur bulduğun
Tek yerindi peki nerdesin şimdi?
Off, bu gece son kez kendimi, bozacağım unutmak için
Hatta bilmem kaç tene, sığınacağım avunmak için
Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım
Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için
Bu gece hepten kendimi, bozacağım unutmak için
Belki birden çok tene, sığınacağım avunmak için
Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım
Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için
Bu gece
Bu gece
Bugün oldukça deli sıkıntılı, saçma sapan bi halim var
Binlerce kez haykırmaya mecalim var
Bana hep masal anlattılar tüm aşkların mutlu bittiği
Peki nerdeler şimdi bu nasıl bir çelişki?
Hani göğsüme yaslanırdın huzur bulduğun
Tek yerindi peki nerdesin şimdi?
Off, bu gece son kez kendimi, bozacağım unutmak için
Hatta bilmem kaç tene, sığınacağım avunmak için
Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım
Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için
Bu gece hepten kendimi, bozacağım unutmak için
Belki birden çok tene, sığınacağım avunmak için
Bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım
Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için
Bu gece
Bu gece
Ben bu gece kendimden geçip, dağılacağım farkındayım
Yanacak elbet cayır cayır, bu kalp seni unutmak için
Bu gece
-
Ah ne sitem ne de yaz, bu sadece ayaz
Geç kara kış hadi git, bahar da açsın yine gül beyaz
Ah bu ne kör bir sızı, dayanmak mı ona sor
İçimde savaşı beyaz bayrakları, kabullenmek mi?
Çok zor
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Ah bu ne kör bir büyü, ağıt bu bir türkü
Yâr sen misin bendeki acının yüzü, sevmek mi bu hüznü?
Çok zor
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Tutamadığım sözlerim senin esirin
Zalim dünya yeter, gelmeyin üstüme
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
Gelmeyin üstüme
Yaram derin, yaram derin, ah
Bilemiyorum nereye çıkar bu yol
Zalim dünya yeter, gelmeyin
-
Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz
Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar
Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin
Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar
Bir yanda yalnızlık korkusu
Diğer yanda mutsuzluklarım var
Hangisi ağır basar?
Günlerce haykırsam kulağın sağır bana
Hayat, senin benle ne zorun var?
Hayat, senin benle ne zorun var?
Tutukluyum artık aşkın zindanlarında
Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin
Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok
Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum
Ey aşk, benle ne zorun var?
Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz
Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar
Önümde iki seçenek var, ya kalırsın ya çeker gidersin
Anlamsız bir ruh hâlindeyim, dertliyim bu aralar
Bir yanda yalnızlık korkusu
Diğer yanda mutsuzluklarım var
Hangisi ağır basar?
Günlerce haykırsam kulağın sağır bana
Hayat, senin benle ne zorun var?
Hayat, senin benle ne zorun var?
Tutukluyum artık aşkın zindanlarında
Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin
Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok
Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum
Ey aşk, benle ne zorun var?
Tutukluyum artık aşkın zindanlarında
Hep sen çekip sürükledin, vicdansız ah, mağlup ettin
Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok
Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum
Ey aşk, benle ne zorun var?
-
Sonbahar halimin soyadı, adı
Gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı
Sen misin inanmam bu enkazın mimarı
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
Dertliyim kabul utanmam mı lazım
Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın
Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
Dertliyim kabul utanmam mı lazım
Çekip giden üzülmesken, kalan ne yapsın
Kalbim diyor gurur yapma sana o lazım
Peki geri dön desem ne fark eder bedende ruh yokken
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
En doğrusu kabullenmek
Valizin ne kadar aldıysa
Çekip gitmek gerek bazen
Geriye dönüp hiç bakmadan
Geride acılar var zaten
Geride anılar var
Yıpratırlar, anılar acıysa yıpratırlar
Anılar acıysa yıpratırlar
-
Bir tek sen ağlarsın, ardımdan
Annemden sonra, ardımdan
Bir tek sen ağlarsın
En çok sen seversin
Canımdan kendimden bile
Yeri gelir sakınırda, saklarsın
Hırçınlığım sana değil
Kızgınlığım kendime
Alışkın değilim
Ne sevmeye nede sevilmeye
İstanbul'un kokusu gibi
Sinmişsin üstüme
Benim derdim içimdeki kendimle
Beni al (al) ateşe at canım yanmaz yeterki sen yak
Bu (bu) nasıl bi hal bana sorma
Beni al yanına kat
Bu can teslim sana
Bak hazırım bir ömür yanmaya
Beni al (al) ateşe at canım yanmaz yeterki sen yak
Bu (bu) nasıl bi hal bana sorma
Beni al yanına kat
Bu can teslim sana
Bak hazırım bir ömür yanmaya
En çok sen seversin
Canımdan kendimden bile
Yeri gelir sakınırda, saklarsın
Hırçınlığım sana değil
Kızgınlığım kendime
Alışkın değilim
Ne sevmeye nede sevilmeye
İstanbul'un kokusu gibi
Sinmişsin üstüme
Benim derdim içimdeki kendimle
Beni al (al) ateşe at canım yanmaz yeter ki sen yak
Bu (bu) nasıl bi hal bana sorma
Beni al yanına kat
Bu can teslim sana
Bak hazırım bir ömür yanmaya
Beni al, aaah
Beni al, ateşe at
Bu can teslim sana
Bak hazırım bir ömür yanmaya
Beni al, aaah
Beni al yanına kat
Bu can teslim sana
Bak hazırım bir ömür yanmaya
Bak hazırım bir ömür yanmaya
-
İmrendiğim tüm hayatlar
Kasten mi benden uzaklar?
Dünya cennet bahçesiymiş
Neden yolları tuzaklar doludur bana hep
Zaman düşman, mekân düşman
Hayatın her rengi karadır bana hep
Zorlamakla yürümez aşk
Her bir final ayrı telaş
İçten içten, yavaş yavaş
Oyar durur seni, açılır yara hep
Uzatılan her el düşman
O an inan her şey acıdır sana hep
Benim herkes kadar bir hayalim var
Korkmadan, incinmeden sevmek
Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem
Hesap bir türlü tutmuyor
Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen
Hep karşına bir zalim çıkıyor
Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem
Hesap bir türlü tutmuyor
Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen
Hep karşına bir zalim çıkıyor
Zorlamakla yürümez aşk
Her bir final ayrı telaş
İçten içten, yavaş yavaş
Oyar durur seni, açılır yara hep
Uzatılan her el düşman
O an inan her şey acıdır sana hep
Benim herkes kadar bir hayalim var
Korkmadan, incinmeden sevmek
Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem
Hesap bir türlü tutmuyor
Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen
Hep karşına bir zalim çıkıyor
Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem
Hesap bir türlü tutmuyor
Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen
Hep karşına bir zalim çıkıyor
Hesap bir türlü tutmuyor
Hep karşına bir zalim çıkıyor
Ne yârdan ne serden, ner'den vazgeçsem
Hesap bir türlü tutmuyor
Kaçmak kâr etmez inan her ner'deysen
Hep karşına bir zalim çıkıyor
Hep karşına bir zalim çıkıyor
-
Yalan yanlış hikayeler geçti hayatımdan
Bi normalim, bi anormal kafam duman (kafam duman)
Hep ağlatan aldatanlar geçti hayatımdan
Bi denliyim, bi densizim kafam duman (kafam duman)
Ama bi yerlerde bi aşk varsa
O da birgün beni ararsa
Tabiki kalbim taş değil
Tek suçlusu aşk değil
Tüm bu dertlerim (çok hep ben)
Direnmeden teslim oldum, her aşıktan
Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum
Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum
Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair
Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum (çok hep ben)
Direnmeden teslim oldum, her aşıktan
Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum
Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum
Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair
Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum
Yalan yanlış hikayeler geçti hayatımdan
Bi normalim, bi anormal kafam duman (kafam duman)
Hep ağlatan aldatanlar geçti hayatımdan
Bi denliyim, bi densizim kafam duman (kafam duman)
Ama bi yerlerde bi aşk varsa
O da birgün beni ararsa
Tabiki kalbim taş değil
Tek suçlusu aşk değil
Tüm bu dertlerim (çok hep ben)
Direnmeden teslim oldum, her aşıktan
Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum
Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum
Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair
Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum (çok hep ben)
Direnmeden teslim oldum, her aşıktan
Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum
Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum
Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair
Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum (çok hep ben)
Direnmeden teslim oldum, her aşıktan
Bir gardiyan yoğurdum, malup oldum
Üç beş ayda, yıllar kadar yoruldum
Ben hep soyundum çırıl çıplak aşka dair
Neyim varsa, ait oldum evet suçluyum
-
Takıldı gözlerim duvardaki saate
Yelkovan haince ilerliyor
Geçen her saniye ömrümden gidiyor
Ayrılık zamanı yaklaşıyor
Kalbim "Bur'da kal" diyor, gururum "Durma, git"
"Söküp at içinden, ardına bakma git"
Söylemek dile kolay, yapmaya geldi mi?
Çok zor bir karar bu
Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor
İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor
Benim dilim varmıyor, bari sen söyle
"Bitti", de bitsin
Mahşer yeri yaralı kalbim
Ezer geçer beni sensizlik
Yıllar üstüme yığılır sanki
Keşke "Dur, gitme", desen
Diyebilsen gidemem, kalırım belki
Yakarım bu ömrü, iste yeter ki
Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin
Sadece bir aşk değil bir hayat bitiyor
İnan şu an gözümden ne anılar geçiyor
Benim dilim varmıyor, bari sen söyle
"Bitti", de bitsin
Mahşer yeri yaralı kalbim
Ezer geçer beni sensizlik
Yıllar üstüme yığılır sanki
Keşke "Dur, gitme", desen
Diyebilsen gidemem, kalırım belki
Yakarım bu ömrü, iste yeter ki
Ama sen aşkı çabuk tüketmişsin
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin
Keşke "Dur, gitme", desen
Yüz yıl kalsam ne fark eder, vazgeçmişsin