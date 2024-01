Bahadır Tatlıöz

Üzeri kırık dökük bir çatı altında Onlarca hafta, binlerce yıla eşit Saatler hiç tükenmez Kendimden çoktan geçtim Sen ner'desin, ne hâldesin? Pişman bile olsan da sen Gurur yapar, bana söylemezsin Sen böylesin Canım yanarken ner'desin? İçim kanarken ner'desin? Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum Gel bir dokun, bu can yeşersin Canım yanarken ner'desin? İçim kanarken ner'desin? Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum Gel bir dokun, bu can yeşersin Canım yanarken ner'desin? İçim kanarken ner'desin? Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum Gel bir dokun, bu can yeşersin Canım yanarken ner'desin? İçim kanarken ner'desin? Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum Gel bir dokun, bu can yeşersin