Neredesin Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
Neredesin
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Üzeri kırık dökük bir çatı altında
Onlarca hafta, binlerce yıla eşit
Saatler hiç tükenmez
Kendimden çoktan geçtim
Sen ner'desin, ne hâldesin?
Pişman bile olsan da sen
Gurur yapar, bana söylemezsin
Sen böylesin
Canım yanarken ner'desin?
İçim kanarken ner'desin?
Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum
Gel bir dokun, bu can yeşersin
Canım yanarken ner'desin?
İçim kanarken ner'desin?
Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum
Gel bir dokun, bu can yeşersin
Canım yanarken ner'desin?
İçim kanarken ner'desin?
Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum
Gel bir dokun, bu can yeşersin
Canım yanarken ner'desin?
İçim kanarken ner'desin?
Bilirim, hâlâ üzerindedir kokum
Gel bir dokun, bu can yeşersin