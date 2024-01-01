Bahadır Tatlıöz

Sancı Şarkı Sözleri
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Aklıma sorular geliyor
Zehirliyor duyguları
Bıraksan gözyaşım sel olur
Ama gurur da var
Tersine akıyor yıllar
İlk günden bile yabancısın
Ya bir derdin var bilmediğim
Ya büyük yalancısın
Sen hâlâ içimdeki dinmeyen büyük sancısın
Ama biliyorum ben yolcuyum sen hancısın
Al toplandım bak gidiyorum
Gönlünce olsun dilediğin her şey
Saplandım biliyorum
Nedir seni hâlâ burada tutan şey?
Sen buna ister zayıflık, ister aşk de
Ben kendimden vazgeçtim
Sen benden vazgeçsen ne?
(A, a, a, ah, a, a, a, ah)
(A, a, a, ah)
(A, a, a, ah, a, a, a, ah)
(Ah, a, a, a)
Tersine akıyor yıllar
İlk günden bile yabancısın
Ya bir derdin var bilmediğim
Ya büyük yalancısın
Sen hâlâ içimdeki dinmeyen büyük sancısın
Ama biliyorum ben yolcuyum sen hancısın
Al toplandım bak gidiyorum
Gönlünce olsun dilediğin her şey
Saplandım biliyorum
Nedir seni hâlâ burada tutan şey?
Sen buna ister zayıflık, ister aşk de
Ben kendimden vazgeçtim
Sen benden vazgeçsen ne?
Toplandım gidiyorum
Gönlünce olsun dilediğin her şey
Saplandım biliyorum
Nedir seni hâlâ burada tutan şey?
(A, a, a, a, a)
Sen buna ister zayıflık, ister aşk de
Ben kendimden vazgeçtim
Sen benden vazgeçsen ne?