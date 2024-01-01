Bahadır Tatlıöz

Yok De Ft Ozan Doğulu Olmuyorsa kime yarar Ömrünün seyrine zarar Bu bendeki aşk olmasa Güzelliğin neye yarar Ah gönül bendeki gönül Harcıyor bire bin ömür Bu bendeki gözler kömür Mührü kapanmış senle Bu bendeki gözler kömür Tam zamanı yalan söyle of Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de) Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de) Olmuyorsa kime yarar Ömrünün seyrine zarar Bu bendeki aşk olmasa Güzelliğin neye yarar Ah gönül bendeki gönül Harcıyor bire bin ömür Bu bendeki gözler kömür Mührü kapanmış senle Bu bendeki gözler kömür Tam zamanı yalan söyle of Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de) Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de) Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de) Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de, kal de) Yok de, yalanım asla aşkım Çok de, gözüme bak da söyle Ahh gitme kal de (gitme kal de, kal de) (Kal de)

Gerçek Şu ki Ft Ozan Doğulu Bu hasretin sonu nereye kadar Sana yalvarıyorum inan olmaz bu kadar Bırakmam peşini sen benim olana kadar Kim ne derse desin beklerim ölene kadar *** Yalanlara dolanlarla Bu aralar olanlara Ben hakkımı helal etmem Aramızı bozanlara *** Kaç kez dön dedim ben sana İnanıp dönmedin bana Sanki beni hiç tanımadın İnandın o insanlara *** Gerçek şu ki seni çok seviyorum Gerçek şu ki seni çok özlüyorum Kalbimdeki senden haberin olsa Bugün dönüp gelirsin *** Gerçek şu ki sensiz yapamıyorum Gerçek şu ki nefes alamıyorum Sana olan aşkım bambaşka inan Bunu iyi bilirsin

Ne Zamandır Ft Ozan Doğulu Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı incitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin *** İçimde uzun zamandır Tutuklu ağır bir soru Soramam cevabı incitir gururumu *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda *** Söyle ne zamandır Başka biri var hayatında Ne zamandır uyanıyorsun Bi zaman ki benim kollarımda

Elizabeth Ft Ozan Doğulu Herkes duysun, söylüyorum adını Korkmam, büyük yürürüm Kurşun kurşun çek de vur silahını Kollarında ölürüm *** Akıyor dudaktan dillere destan Ah sen hep gelsene O gülüşü dehşet, gazeteye manşet Bana bir poz versene *** Gülmeyen yüzümü güldürdün Bi' geldin başımı döndürdün Sımsıcak nefesin özletme Yine gel *** Varsa yoksa bana bir tek sen İbre döndü sana yüz seksen Tek başıma beni kahretme Hadi gel *** Elizabeth (Elizabeth) (Elizabeth) Hadi gel *** Herkes duysun, söylüyorum adını Korkmam, büyük yürürüm Kurşun kurşun çek de vur silahını Kollarında ölürüm *** Akıyor dudaktan dillere destan Ah sen hep gelsene O gülüşü dehşet, gazeteye manşet Bana bir poz versene *** Gülmeyen yüzümü güldürdün Bi' geldin başımı döndürdün Sımsıcak nefesin özletme Yine gel *** Varsa yoksa bana bir tek sen İbre döndü sana yüz seksen Tek başıma beni kahretme Hadi gel *** Elizabeth (Elizabeth) (Elizabeth) Hadi gel *** Elizabeth (Elizabeth) (Elizabeth) Hadi gel *** Gülmeyen yüzümü güldürdün Bi' geldin başımı döndürdün Sımsıcak nefesin özletme Yine gel *** Varsa yoksa bana bir tek sen İbre döndü sana yüz seksen Tek başıma beni kahretme Hadi gel *** Elizabeth Elizabeth Elizabeth Hadi gel *** Elizabeth Elizabeth Elizabeth Hadi gel Elizabeth