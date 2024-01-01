130 Bpm Kreşendo Şarkı Sözleri
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Bahadır Tatlıöz
130 Bpm Kreşendo
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Olmuyorsa kime yarar
Ömrünün seyrine zarar
Bu bendeki aşk olmasa
Güzelliğin neye yarar
Ah gönül bendeki gönül
Harcıyor bire bin ömür
Bu bendeki gözler kömür
Mührü kapanmış senle
Bu bendeki gözler kömür
Tam zamanı yalan söyle of
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de)
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de)
Olmuyorsa kime yarar
Ömrünün seyrine zarar
Bu bendeki aşk olmasa
Güzelliğin neye yarar
Ah gönül bendeki gönül
Harcıyor bire bin ömür
Bu bendeki gözler kömür
Mührü kapanmış senle
Bu bendeki gözler kömür
Tam zamanı yalan söyle of
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de)
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de)
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de)
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de, kal de)
Yok de, yalanım asla aşkım
Çok de, gözüme bak da söyle
Ahh gitme kal de (gitme kal de, kal de)
(Kal de)
-
-
Bu hasretin sonu nereye kadar
Sana yalvarıyorum inan olmaz bu kadar
Bırakmam peşini sen benim olana kadar
Kim ne derse desin beklerim ölene kadar
***
Yalanlara dolanlarla
Bu aralar olanlara
Ben hakkımı helal etmem
Aramızı bozanlara
***
Kaç kez dön dedim ben sana
İnanıp dönmedin bana
Sanki beni hiç tanımadın
İnandın o insanlara
***
Gerçek şu ki seni çok seviyorum
Gerçek şu ki seni çok özlüyorum
Kalbimdeki senden haberin olsa
Bugün dönüp gelirsin
***
Gerçek şu ki sensiz yapamıyorum
Gerçek şu ki nefes alamıyorum
Sana olan aşkım bambaşka inan
Bunu iyi bilirsin
-
Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün
Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün
Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim
Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin
***
İçimde uzun zamandır
Tutuklu ağır bir soru
Soramam cevabı incitir gururumu
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bi zaman ki benim kollarımda
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bi zaman ki benim kollarımda
***
Eskisi gibi değil ne bakışın, ne gülüşün
Artık ısıtmıyor en sevdiğim öpüşün
Benden uzaklaştın, hissediyor bunu kalbim
Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin
***
İçimde uzun zamandır
Tutuklu ağır bir soru
Soramam cevabı incitir gururumu
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bi zaman ki benim kollarımda
***
Söyle ne zamandır
Başka biri var hayatında
Ne zamandır uyanıyorsun
Bi zaman ki benim kollarımda
-
-
-
-
-
-
Herkes duysun, söylüyorum adını
Korkmam, büyük yürürüm
Kurşun kurşun çek de vur silahını
Kollarında ölürüm
***
Akıyor dudaktan dillere destan
Ah sen hep gelsene
O gülüşü dehşet, gazeteye manşet
Bana bir poz versene
***
Gülmeyen yüzümü güldürdün
Bi' geldin başımı döndürdün
Sımsıcak nefesin özletme
Yine gel
***
Varsa yoksa bana bir tek sen
İbre döndü sana yüz seksen
Tek başıma beni kahretme
Hadi gel
***
Elizabeth
(Elizabeth)
(Elizabeth)
Hadi gel
***
Herkes duysun, söylüyorum adını
Korkmam, büyük yürürüm
Kurşun kurşun çek de vur silahını
Kollarında ölürüm
***
Akıyor dudaktan dillere destan
Ah sen hep gelsene
O gülüşü dehşet, gazeteye manşet
Bana bir poz versene
***
Gülmeyen yüzümü güldürdün
Bi' geldin başımı döndürdün
Sımsıcak nefesin özletme
Yine gel
***
Varsa yoksa bana bir tek sen
İbre döndü sana yüz seksen
Tek başıma beni kahretme
Hadi gel
***
Elizabeth
(Elizabeth)
(Elizabeth)
Hadi gel
***
Elizabeth
(Elizabeth)
(Elizabeth)
Hadi gel
***
Gülmeyen yüzümü güldürdün
Bi' geldin başımı döndürdün
Sımsıcak nefesin özletme
Yine gel
***
Varsa yoksa bana bir tek sen
İbre döndü sana yüz seksen
Tek başıma beni kahretme
Hadi gel
***
Elizabeth
Elizabeth
Elizabeth
Hadi gel
***
Elizabeth
Elizabeth
Elizabeth
Hadi gel
Elizabeth
-
Ne öldüm ne bayıldım
Panzer gibi karşındayım
Bak fışkırdı yerden, ruhi mücerret naaşım
Ailemi vurduğunuz yerde
İnzivaya çekildim
Kaldır oğlum mabadını
Bu mahalle benim
Yattığım yerden belli
Aslanım kükrüyorum
Maziye kar yağmış
Güneşe barut serpiyorum
Minnet eylemem âma yakarışlardan
İsteğin kadar yalvar
Kulaklık var duymuyorum
***
Paslanmıştı üstüm başım (acıdılar)
Büyümüştü yılanın başı (korkuttular)
Sevdan benim bu bataklık (kurutamazlar)
Vurdum sandın bak ayaktayım (çukur benim)
***
Paslanmıştı üstüm başım (silkelendim)
Büyümüştü yılanın başı (kestim biçtim)
Sevdan benim bu bataklık (geri geldim)
Vurdum sandın bak ayaktayım (mahalle benim)
***
Yağmazsa yıldız olup
Devalar derde
Ayağının bastığın yerde
Çatım var üstümde
Onlar vurur tekmeyi
Onlar çeker tetiği
Çukurdan dışarı
Yankılanır silah sesi
Cehennem umuduma meşale oldu
Gel sana ateşle oynamayı öğreteyim
Yıkadı külü yağmur
Filizlendi toprak
Çukuruma hoş geldiniz
Mahalle benim
***
Paslanmıştı üstüm başım (acıdılar)
Büyümüştü yılanın başı (korkuttular)
Sevdan benim bu bataklık (kurutamazlar)
Vurdum sandın bak ayaktayım (çukur benim)
***
Paslanmıştı üstüm başım (silkelendim)
Büyümüştü yılanın başı (kestim biçtim)
Sevdan benim bu bataklık (geri geldim)
Vurdum sandın bak ayaktayım (mahalle benim)
-
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