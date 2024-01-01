Bahadır Tatlıöz

Aşk ateşi serin serin Yakarken üfler derin derin Hep kış ayazsa benim yerim Peki kime açtı bahar? Hep kış ayazsa benim yerim Peki niye? Bizi yordu yıllar amansız Avucunda küller dumansız Kaçılır mı dünden hasarsız? Seni yargılıyor aşkla, amman Açılır mı kollar hesapsız? Beni sarmalıyor zaman Neyi yargılıyor? Bizi yordu yıllar amansız Avucunda küller dumansız Kaçılır mı dünden hasarsız? Seni yargılıyor aşkla, vallah Açılır mı kollar hesapsız? Beni sarmalıyor zaman Neyi yargılıyor? Aşk ateşi serin serin Yakarken üfler derin derin Hep kış ayazsa benim yerim Peki kime açtı bahar? Hep kış ayazsa benim yerim Peki niye? Bizi yordu yıllar amansız Avucunda küller dumansız Kaçılır mı dünden hasarsız? Seni yargılıyor aşkla, amman Açılır mı kollar hesapsız? Beni sarmalıyor zaman Neyi yargılıyor? Bizi yordu yıllar amansız Avucunda küller dumansız Kaçılır mı dünden hasarsız? Seni yargılıyor aşkla, vallah Açılır mı kollar hesapsız? Beni sarmalıyor zaman Neyi yargılıyor? Her tarafı yamalı bohça hayat Yanılttın bizi (Seni yargılıyor aşkla, vallah) Alnında yazıp çizen yok Dostun sırrıdır iblisi (Beni sarmalıyor zaman) (Neyi yargılıyor?) Bizi yordu yıllar amansız Avucunda küller dumansız Kaçılır mı dünden hasarsız? Seni yargılıyor aşkla, vallah Açılır mı kollar hesapsız? Beni sarmalıyor zaman Neyi yargılıyor?