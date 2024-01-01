Zaman Şarkı Sözleri
Bahadır Tatlıöz Zaman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bahadır Tatlıöz Zaman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşk ateşi serin serin
Yakarken üfler derin derin
Hep kış ayazsa benim yerim
Peki kime açtı bahar?
Hep kış ayazsa benim yerim
Peki niye?
Bizi yordu yıllar amansız
Avucunda küller dumansız
Kaçılır mı dünden hasarsız?
Seni yargılıyor aşkla, amman
Açılır mı kollar hesapsız?
Beni sarmalıyor zaman
Neyi yargılıyor?
Bizi yordu yıllar amansız
Avucunda küller dumansız
Kaçılır mı dünden hasarsız?
Seni yargılıyor aşkla, vallah
Açılır mı kollar hesapsız?
Beni sarmalıyor zaman
Neyi yargılıyor?
Aşk ateşi serin serin
Yakarken üfler derin derin
Hep kış ayazsa benim yerim
Peki kime açtı bahar?
Hep kış ayazsa benim yerim
Peki niye?
Bizi yordu yıllar amansız
Avucunda küller dumansız
Kaçılır mı dünden hasarsız?
Seni yargılıyor aşkla, amman
Açılır mı kollar hesapsız?
Beni sarmalıyor zaman
Neyi yargılıyor?
Bizi yordu yıllar amansız
Avucunda küller dumansız
Kaçılır mı dünden hasarsız?
Seni yargılıyor aşkla, vallah
Açılır mı kollar hesapsız?
Beni sarmalıyor zaman
Neyi yargılıyor?
Her tarafı yamalı bohça hayat
Yanılttın bizi
(Seni yargılıyor aşkla, vallah)
Alnında yazıp çizen yok
Dostun sırrıdır iblisi
(Beni sarmalıyor zaman)
(Neyi yargılıyor?)
Bizi yordu yıllar amansız
Avucunda küller dumansız
Kaçılır mı dünden hasarsız?
Seni yargılıyor aşkla, vallah
Açılır mı kollar hesapsız?
Beni sarmalıyor zaman
Neyi yargılıyor?