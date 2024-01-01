Bahtiyar Özdemir

Bugün hiçbir soru sorma bana Yalnız aşkını yaşa benimle kollarımda İnan, kıskançlığının bir anlamı yok Seven kalbimin sana töleransı çok yollarında Hiç merak etme bütün yollar Eninde sonunda sana çıkar Sen yaktın ya bu ateşi Ömür boyu bu kalp sana atar Üzerime sinmiş kokun varken Kalbimde çakılı okun varken Yanağı, dudağı lokum derken Kimse kandıramaz Üzerime sinmiş kokun varken Kalbimde çakılı okun varken Yanağı, dudağı lokum derken Kimse kandıramaz Bugün hiçbir soru sorma bana Yalnız aşkını yaşa benimle kollarımda İnan, kıskançlığının bir anlamı yok Seven kalbimin sana töleransı çok yollarında Hiç merak etme bütün yollar Eninde sonunda sana çıkar Sen yaktın ya bu ateşi Ömür boyu bu kalp sana atar Üzerime sinmiş kokun varken Kalbimde çakılı okun varken Yanağı, dudağı lokum derken Kimse kandıramaz Üzerime sinmiş kokun varken Kalbimde çakılı okun varken Yanağı, dudağı lokum derken Kimse kandıramaz Üzerime sinmiş kokun varken Kalbimde çakılı okun varken Yanağı dudağı lokum derken Kimse kandıramaz