Lokum Şarkı Sözleri
Bahtiyar Özdemir Lokum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bahtiyar Özdemir Lokum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lokum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bugün hiçbir soru sorma bana
Yalnız aşkını yaşa benimle kollarımda
İnan, kıskançlığının bir anlamı yok
Seven kalbimin sana töleransı çok yollarında
Hiç merak etme bütün yollar
Eninde sonunda sana çıkar
Sen yaktın ya bu ateşi
Ömür boyu bu kalp sana atar
Üzerime sinmiş kokun varken
Kalbimde çakılı okun varken
Yanağı, dudağı lokum derken
Kimse kandıramaz
Üzerime sinmiş kokun varken
Kalbimde çakılı okun varken
Yanağı, dudağı lokum derken
Kimse kandıramaz
Bugün hiçbir soru sorma bana
Yalnız aşkını yaşa benimle kollarımda
İnan, kıskançlığının bir anlamı yok
Seven kalbimin sana töleransı çok yollarında
Hiç merak etme bütün yollar
Eninde sonunda sana çıkar
Sen yaktın ya bu ateşi
Ömür boyu bu kalp sana atar
Üzerime sinmiş kokun varken
Kalbimde çakılı okun varken
Yanağı, dudağı lokum derken
Kimse kandıramaz
Üzerime sinmiş kokun varken
Kalbimde çakılı okun varken
Yanağı, dudağı lokum derken
Kimse kandıramaz
Üzerime sinmiş kokun varken
Kalbimde çakılı okun varken
Yanağı dudağı lokum derken
Kimse kandıramaz