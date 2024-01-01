Balıkesir Türküleri

İki De Keklik Bir Kayada Ötüyor, Ötme De Keklik Derdim Bana Yetiyor, Aman Aman Yetiyor. Annesine Kara Da Haber Gidiyor. Yazması Oyalı Kundurası Boyalı, Yar Benim Aman Aman Yar Benim Uzun Da Geceler Yar Boynuma Sar Benim. Aman Aman Sar Beni. İki De Keklik Bir Derede Su İçer, Dertli De Keklik Dertsizlere Dert Açar, Aman Aman Dert Açar. Ona Yanık Sevda Derler Tez Geçer. Yazması Oyalı Kundurası Boyalı, Yar Benim Aman Aman Yar Benim Uzun Da Geceler Yar Boynuma Sar Benim. Aman Aman Sar Beni.