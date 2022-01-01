Banu Zorlu

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01
Vay Başıma Gelen
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şükrü İldem
Besteci:
Levent İldem
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02
Acilen
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Leyla Tuna
Besteci:
Ümit Kuzer
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03
Kabul Et
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Leyla Tuna
Besteci:
Onno Tunç
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04
Sende Dahil
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Leyla Tuna
Besteci:
Onno Tunç
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05
İçimde Kaldın
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Leyla Tuna
Besteci:
Leyla Tuna
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