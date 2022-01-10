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01

Unutulur

02

Ölsem de Bir Kalsam da Bir

03

Eski Sevgili

04

Bir Başka Şarkı

05

Türküler yolladım sana

... KAPAT
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Albümler

Kırık Hava Banu

Türküler yolladım sana Banu

Sevdalardayım Banu

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Efsane Şarkılar

Efsane Şarkılar

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