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7/24 Dinle Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek

Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek Şarkı Sözleri

Barış Akarsu Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Akarsu Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Akarsu

Barış Akarsu

Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek

  • Adını Çıkar Deliye

  • Yazdan Kalma

  • Yalan Dünya

  • Zümrüt-ü Anka

  • Yeter Be

  • Yaz Demedin

  • Yalancı Yarim (Gözlerin)

  • Vurdum En Dibe Kadar

  • Vazgeçmem

  • Rapatma (Vira Vira)

  • Kayboldum (Ölüm)

  • Ben (Akustik version)

  • Ben

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