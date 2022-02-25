Allah'ım Güç Ver Bana Şarkı Sözleri
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Barış Akarsu
Allah'ım Güç Ver Bana
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Yine sensiz geçen bir gecenin
Buz gibi sabahında
Bu korkunç yalnızlığımda
Seni bekliyorum, yanıyor yüreğim
***
Yine gözyaşlarım yağmur gibi
Yaşıyorum anılarla
Bir şeyler kopuyor sanki
Taa şuramda yanıyor yüreğim
***
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
***
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
***
Sana yazdığım en son şarkı bu
Artık kırıldı kalemim
Gökler şahidim olsun ki
Seni seviyorum, yanıyor yüreğim
***
Sonbahar yaprakları gibi
Savruldu ümitlerim
Son bir kez duymak istersen
Seni seviyorum, yanıyor yüreğim
***
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
***
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
***
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana