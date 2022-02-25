Her Şeyi Yak Şarkı Sözleri
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Barış Akarsu
Her Şeyi Yak
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Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa, istersen öldür
***
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste
***
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Allah'ım, Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile
Aşk ile büyüyorum
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa, istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Allah'ım, Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile
Aşk ile büyüyorum
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa, istersen öldür
***
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
***
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
***
İster öp okşa, istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste