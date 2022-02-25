Barış Akarsu

Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür *** Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste *** Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Allah'ım, Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile Aşk ile büyüyorum *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Allah'ım, Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile Aşk ile büyüyorum *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür *** Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte *** Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak *** İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste