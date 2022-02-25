Barış Akarsu

Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle *** Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Ne olur ısla ıslak, bakma öyle