Barış Akarsu

Islak Islak Şarkı Sözleri
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Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
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Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Ne olur ısla ıslak, bakma öyle
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Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni beni kane
Ne akılem, ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Ben Yunus-i biçareyim
Aşk elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
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Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
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