Barış Akarsu

İsterdim Ölümü düşünmek gözlerinde çığlıklarla Kuşlara isyan etmek uçamamaktan Yüreğimdeki sancıları yaşamayı sevmek Öğrenmemek bildiklerini de silmek İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak İsterdim daha iyi olmak bir melek gibi Kanat açıp dağlara uçmak Birileri buna izin vermedi Buralarda yaşamak izne tabi Saçına dokunmak rüzgarların temasıyla Yeniden coşabilmek karanfillerle Uçurumları yenmek, kaygan zeminlerde İsyanlara dalmak deli cesaretiyle İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak İsterdim daha iyi olmak bir melek gibi Kanat açıp dağlara uçmak Birileri buna izin vermedi Buralarda yaşamak izne tabi Acıyı yok etmek kalbinden sevdiklerimin Geceyi çekip almak günlerinden Maviye akmak sisli güz denizinde Günahları affetmek Tanrı'nın dileğiyle İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak İsterdim daha iyi olmak bir melek gibi Kanat açıp dağlara uçmak Birileri buna izin vermedi Buralarda yaşamak izne tabi

Gel Gör Beni Aşk Neyledi Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni beni kane Ne akılem, ne divane Gel gör beni aşk neyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi *** Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi *** Ben Yunus-i biçareyim Aşk elinden avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi

Islak Islak Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle *** Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle Ne olur ısla ıslak, bakma öyle

Mavi Çile kokladım karanfil niyetine Sabrı okşadım zorladım sen diye Baktım dünyaya senin gözünle Hep savaş, hep yıkım, ateşler içinde Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar? Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar? Çile kokladım karanfil niyetine Sabrı okşadım zorladım sen diye Baktım dünyaya senin gözünle Hep savaş, hep yıkım, ateşler içinde Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar? Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar? Bir demet beyaz karanfil ne işe yarar? Bir demet beyaz karanfil ne işe yarar? Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar? Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar? Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar? Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar?

Kimdir O Her şeyi bilir, sinsice susar Sen yaparsın, o gelir bozar Son günü bekler, nefreti kusar Kalbi bataklık, yarını yutar Görmezsin Duymazsın Hep vardır Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi, sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi, sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tanrısı para, kendine köle Sözleri zehir, onu dinleme Sadık uşaklar eteğini öper Korku üretir, süsleri gizler Alırsın Satarsın Yutarsın Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi, sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi, sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi, sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede

Ayrılacağız Oturmuşum biçare denize karşı Deniz biraz hırçın kalmaz senden aşağı Dalar gider gözlerim kayan yıldıza Tıpkı aşkımız gibi yok ne sonu başı Dünya bir ateş olup bağrımı yaksa Gökyüzü tufan olup üstüme yağsa Hiç dönüş yok sevgilim biz severken ayrılacağız Baktığım deniz ortadan yarılsa Mehtap binbir pul olup yüzüme yağsa Hiç yolu yok sevgilim biz severken ayrılacağız Oturmuşum biçare denize karşı Deniz biraz hırçın kalmaz senden aşağı Dalar gider gözlerim kayan yıldıza Tıpkı aşkımız gibi yok ne sonu başı Dünya bir ateş olup bağrımı yaksa Gökyüzü tufan olup üstüme yağsa Hiç dönüş yok sevgilim biz severken ayrılacağız Baktığım deniz ortadan yarılsa Mehtap binbir pul olup yüzüme yağsa Hiç yolu yok sevgilim biz severken ayrılacağız Dünya bir ateş olup bağrımı yaksa Gökyüzü tufan olup üstüme yağsa Hiç dönüş yok sevgilim biz severken ayrılacağız Ayrılacağız Ayrılacağız

Amasra Toprak kokan şehir Deniz kokan şehir Sevda kokan şehir Toprak kokan şehir Deniz kokan şehir Sevda kokan şehir Büyüsüyle bekler seni Caddeler ıslak göz yaşlarıyla Büyüsüyle bekler seni Caddeler ıslak göz yaşlarıyla Gitmem bu gece Gidemem artık Olmasan da gitmem bu gece Olmasan da Hava ile bütün Su ile bütün Güneşle bütün şehir Hava ile bütün Su ile bütün Güneşle bütün şehir Bıraktığın zamanki gibi Loştur her yer hayalin gibi Bıraktığın zamanki gibi Loştur her yer hayalin gibi Gitmem bu gece Gidemem artık Olmasan da gitmem bu gece Olmasan da Oysa artık düşlerimde Yalnızlık da aşktır bu şehirde Karanlık da aşktır sensizlikde Oysa artık düşlerimde Yalnızlık da aşktı bu şehirde Karanlık da aşktı sensizlikde Gitmem bu gece Gidemem artık Olmasan da gitmem bu gece Olmasan da Gitmem bu gece Gidemem artık Olmasan da gitmem bu gece Olmasan da

Gün Olur Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin Bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşisıra Şu ada senin Bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşisıra Gün olur başıma kadar güneş Gün olur başına kadar mavi Gün olur deli gibi Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin Bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşisıra Şu ada senin Bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşisıra Gün olur başıma kadar güneş Gün olur başına kadar mavi Gün olur deli gibi Gün olur alır başımı giderim

Aldırma Eskiden iyi günlerimiz dostlarımız vardı Yüzümüze gülen çoktu gözyaşı bize kaldı Zor günler, bu zor günler de şimdi nerdeler? Kaldık mı biz bize Yeteriz kendimize Geçer bu zor günlerde Zor günler, bu zor günler de şimdi nerdeler? Kaldık mı biz bize Yeteriz kendimize Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Aldırma Aldırma Neler biz neler gördük? Kimleri biz dost bildik? Yalanmış sözler aldırma Neler biz neler gördük? Kimleri biz dost bildik? Yalanmış yüzler aldırma Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Zor günler, bu zor günler de şimdi nerdeler? Kaldık mı biz bize Yeteriz kendimize Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Aldırma Aldırma Neler biz neler gördük? Kimleri biz dost bildik? Yalanmış sözler aldırma Neler biz neler gördük? Kimleri biz dost bildik? Yalanmış yüzler aldırma Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Geçer bu zor günlerde Yalanmış sözler aldırma