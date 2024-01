Barış Akarsu

Kayboldum (Ölüm) Dokun bana çırılçıplak Hisset beni korkusuzca Bırak aksın zaman Teslim oldum ben sana Yara oldum Kanar oldum Senin içinde akar oldum Kayboldum Kendimi arar oldum Senin içinde yakar oldum Ölüm oldum Öldürür oldum Senin içinde ölür oldum Zaman oldum Akar oldum Senin içinde durur oldum Dokun bana çırılçıplak Hisset beni korkusuzca Bırak aksın zaman Teslim oldum ben sana Yara oldum Kanar oldum Senin içinde akar oldum Kayboldum Kendimi arar oldum Senin içinde yakar oldum Ölüm oldum Öldürür oldum Senin içinde ölür oldum Zaman oldum Akar oldum Senin içinde durur oldum

Yazdan Kalma Buz tutmuş saate bakmak Anıları söndürmez ki Bu yollarda yürümek zor Sanki sonu yokmuş gibi Sözler gümüş prangalarım Yağmur ılık gözyaşlarım Karanlık çökünce şehre Birden durur yalnızlığım Kapalı kapılar ardından Bir mavi ışık sızar Göremezsin yüreğini Bu o dersin kalbin kanar Yazdan kalma rakımsı Bir tat bıraktı bende Mezesi paraymış meğer Yaşadı bu leş şehirde Buz tutmuş saate bakmak Anıları söndürmez ki Bu yollarda yürümek zor Sanki sonu yokmuş gibi Sözler gümüş prangalarım Yağmur ılık gözyaşlarım Karanlık çökünce şehre Birden durur yalnızlığım Kapalı kapılar ardından Bir mavi ışık sızar Göremezsin yüreğini Bu o dersin kalbin kanar Yazdan kalma rakımsı Bir tat bıraktı bende Mezesi paraymış meğer Yaşadı bu leş şehirde Kapalı kapılar ardından Bir mavi ışık sızar Göremezsin yüreğini Bu o dersin kalbin kanar Yazdan kalma rakımsı Bir tat bıraktı bende Mezesi paraymış meğer Yaşadı bu leş şehirde Yazdan kalma rakımsı Bir tat bıraktı bende Mezesi paraymış meğer Yaşadı bu leş şehirde

Yalan Dünya Bugün içimde bir şey var Bulanık sularda boğuluyorum Bugün içimde boşluk var Boş şişelerde kayboluyorum Yalan dünya dönüyor Zaman akıp gidiyor Sende kendini kurtar Yalan dünya dönüyor Zaman akıp gidiyor Sende kendini kurtar Bugün içimde bir şey var Karanlık sularda boğuluyorum Bugün içimde boşluk var Boş sokaklarda kayboldum Yalan dünya dönüyor Zaman akıp gidiyor Sende kendini kurtar Yalan dünya dönüyor Zaman akıp gidiyor Sende kendini kurtar

Zümrüt-ü Anka Evvel zaman değildi Kalbura döndü dünya Arpa boyu yol gittim Geriye dönemem ki Mutsuzum umutsuzum Geceler uykusuzum Acillerde doktorsuz Sokaklarda yalnızım Zümrüt-ü anka bir kara karga Çağırma gelmez kendisi darda Zümrüt-ü anka bir kara karga Çağırma gelmez kendisi darda Evvel zaman değildi Kalbura döndü dünya Arpa boyu yol gittim Geriye dönemem ki Mutsuzum umutsuzum Geceler uykusuzum Acillerde doktorsuz Sokaklarda yalnızım Zümrüt-ü anka bir kara karga Çağırma gelmez kendisi darda Zümrüt-ü anka bir kara karga Çağırma gelmez kendisi darda Zümrüt-ü anka bir kara karga Çağırma gelmez kendisi darda Zümrüt-ü anka bir kara karga Çağırma gelmez kendisi darda

Yeter Be Kurulmuş saat gibi Çalışıyor bu dünya Kimler geldi, kimler geçti? Hala aynı rüya Kimler geldi, kimler geçti? Hala aynı rüya Yalan olmuş sözler yalan Bu düzeni bozuk dünya yalan Kelle koltuk altında Gidiyoruz bu yoldan Bırakın yeter be Hergün aynı şeyler Bu düzeni kim kurmuşsa Gün gelir elbet biter Bırakın yeter be Hergün aynı şeyler Bu düzeni kim kurmuşsa Gün gelir elbet biter Yalan olmuş sözler yalan Bu düzeni bozuk dünya yalan Kelle koltuk altında Gidiyoruz bu yoldan Bırakın yeter be Hergün aynı şeyler Bu düzeni kim kurmuşsa Gün gelir elbet biter Bırakın yeter be Hergün aynı şeyler Bu düzeni kim kurmuşsa Gün gelir elbet biter

Yaz Demedin Yeter bu defa bu işi bitiyor Bana ettiklerin ağır geliyor Yetti bu sefer bu işi bitiyor Aşk dediğin tuzak canımı yakıyor Sevmek nedir hiç bilmedin Sevene de kiymet vermedin Aşkı bize reva görmedin Sensin benim felaketim Yaz demedim kış demedim Sen istedin ben geldim Nedir bu senden çektiğim Böyle ihanet görmedim Yaz demedim kış demedim Sen istedin ben geldim Nedir bu senden çektiğim Böyle ihanet görmedim Yeter bu defa bu işi bitiyor Bana ettiklerin ağır geliyor Yetti bu sefer bu işi bitiyor Aşk dediğin tuzak canımı yakiyor Sevmek nedir hiç bilmedin Sevene de kiymet vermedin Aşki bize reva görmedin Sensin benim felaketim Yaz demedim kış demedim Sen istedin ben geldim Nedir bu senden çektiğim Böyle ihanet görmedim Yaz demedim kış demedim Sen istedin ben geldim Nedir bu senden çektiğim Böyle ihanet görmedim Yaz demedim kış demedim Sen istedin ben geldim Nedir bu senden çektiğim Böyle ihanet görmedim Yaz demedim kış demedim Sen istedin ben geldim Nedir bu senden çektiğim Böyle ihanet görmedim

Yalancı Yarim (Gözlerin) Gözlerin boşluğa dalıp gider Sahipsiz bakışların Benim olsun isterim Sırların acıdan ağlar örer Kendi kayboluşların Sende dursun isterim Ağladım senin için ilk defa Elimde parçalanmış, bir hayat var aslında (aaah) Hapsoldum, söylediğim yalanlara Çıkışlar hep kapanmış, ruhumda sokaklarda (aaah) Sırların acıdan ağlar örer Kendi kayboluşların Sende dursun isterim Ağladım senin için ilk defa Elimde parçalanmış, bir hayat var aslında (aaah) Hapsoldum, söylediğim yalanlara Çıkışlar hep kapanmış, ruhumda sokaklarda (aaah)

Vurdum En Dibe Kadar Büyülü gölgelerden Ruhuma akan zehir Kandırır gözlerimi Sahte bir dünya verir Ateşlerle uyandım Yangın her yeri sarar Gördüğüm acılarla Vurdum en dibe kadar Her yerde ölüm tutar saatler Kan kusmuş yaralanmış şehirler Alışılan zamanla dokunmayan Sıradan parçalanmış resimler Topladım avucumda kaderim Bir demet gülde arsız dikenim En yüksek dağların tepesinden Boşluğa savrulurda giderim Büyülü gölgelerden Ruhuma akan zehir Kandırır gözlerimi Sahte bir dünya verir Ateşlerle uyandım Yangın her yeri sarar Gördüğüm acılarla Vurdum en dibe kadar Her yerde ölüm tutar saatler Kan kusmuş yaralanmış şehirler Alışılan zamanla dokunmayan Sıradan parçalanmış resimler Topladım avucumda kaderim Bir demet gülde arsız dikenim En yüksek dağların tepesinden Boşluğa savrulurda giderim

Vazgeçmem İşte her şey bitti Kapılar kilitlendi asla Açılmayabilir unutma Belki rüyam bitti Uyanmak senin elinde İstiyorsan devam etsene Ama vazgeçme Sevmekten vazgeçme İstemekten Umutları sönmez insanın Ama vazgeçme Gülmekten vazgeçme Direnmekten Anlamsız gelse de hayatın İşte her şey bitti Kapılar kilitlendi asla Açılmayabilir unutma Belki rüyam bitti Uyanmak senin elinde İstiyorsan devam etsene Ama vazgeçme Sevmekten vazgeçme İstemekten Umutları sönmez insanın Ama vazgeçme Gülmekten vazgeçme Direnmekten Anlamsız gelse de hayatın

Rapatma (Vira Vira) Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira İndi yaylaya indi Bayburt'un dereleri Kız nerede büyüttün o koca memeleri Ziganadan aşağı, arabam durakladi Habu sevdalı gönlüm Maçkada konakladi Zigananın başina, bulutum duman duman Seni urumun gızı, yokmudur sende iman? Gel gidelum gidelum Trabzon maçkasina Korkarım men seni, gız verirler başkasına Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vi, vi, vi Gece geldim gapina, sen uyurdun uyurdun Açmadin gapilari, beni bekletiyidun Yayladan gelir atlar, yol kenarina otlar Yatma yüzün üstüne, gız memelerin batlar Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Lambalari yakayi, küpeleri takayi Çıkti camin önüne, bağa cilve yapayi Garadenizun suyu, ne karadır garadır Dökmüş saçlari yana bir taraftan taratur Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Güneş gelip vuruyi boyalı konaklara Aldurayim dişumi elmali yanaklara Kırani aşiyusun, odun mi taşiyusun Piremi yedi seni memeni gaşiyusun Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Gitme dere yukari yırtar seni çalilar O gürgen boylarini görür deliganlılar Usul usul basta gel tahtalar oynamasun Evin başından dolaş cadi anan duymasun Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vi, vi, vi

Ben (Akustik version) Hep bir şeyler içinde Kaybolduk sessizce Tükendi umutlar Yaşanmadan gizlice Bir zehir sardı bedeni Öldürmeyen süründüren Razıyım artık yeter Ne olur kurtar beni Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Hep bir şeyler içinde Kaybolduk sessizce Tükendi umutlar Yaşanmadan gizlice Bir zehir sardı bedeni Öldürmeyen süründüren Razıyım artık yeter Ne olur kurtar beni Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden

Ben Hep bir şeyler içinde Kaybolduk sessizce Tükendi umutlar Yaşanmadan gizlice Bir zehir sardı bedeni Öldürmeyen süründüren Razıyım artık yeter Ne olur kurtar beni Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Hep bir şeyler içinde Kaybolduk sessizce Tükendi umutlar Yaşanmadan gizlice Bir zehir sardı bedeni Öldürmeyen süründüren Razıyım artık yeter Ne olur kurtar beni Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden Kayboldum tenimden Ne gelir ki elimden Fırlattım tüm yalanları Çırılçıplak kaldım birden