Barış Akarsu

Bir sabah çıksam kaybolsam Dönmesem kalsam anılarda Belki bir sevda türküsünde vurulurdum Gel künyemi al dağlardan Belki bir sevda türküsünde vurulurdum Gel künyemi al dağlardan Aşk nedir söyle, kayboldum Belki bir düşte unutulmak Her sabah bir dev masalında uyanınca Hep çocuk kalmak kurtulmak Her sabah bir dev masalında uyanınca Hep çocuk kalmak kurtulmak Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Karlı bir gece sen buldun Kaldırımlarda kalbimi Al götür rüzgarlara savur, hadi durma Ver benim eski yarimi Al götür rüzgarlara savur, hadi durma Ver benim eski yarimi Ben kimim söyle kayboldum Dönmedim kaldım anılarda Her sabah bir çöl masalında uyanırdım Belki de yanlış bir Leyla Her sabah bir çöl masalında uyanırdım Belki de yanlış bir Leyla Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Hayat niye kirlenir