Barış Akarsu

Leyla Bir sabah çıksam kaybolsam Dönmesem kalsam anılarda Belki bir sevda türküsünde vurulurdum Gel künyemi al dağlardan Belki bir sevda türküsünde vurulurdum Gel künyemi al dağlardan Aşk nedir söyle, kayboldum Belki bir düşte unutulmak Her sabah bir dev masalında uyanınca Hep çocuk kalmak kurtulmak Her sabah bir dev masalında uyanınca Hep çocuk kalmak kurtulmak Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Karlı bir gece sen buldun Kaldırımlarda kalbimi Al götür rüzgarlara savur, hadi durma Ver benim eski yarimi Al götür rüzgarlara savur, hadi durma Ver benim eski yarimi Ben kimim söyle kayboldum Dönmedim kaldım anılarda Her sabah bir çöl masalında uyanırdım Belki de yanlış bir Leyla Her sabah bir çöl masalında uyanırdım Belki de yanlış bir Leyla Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Anlamak bir ömür sürer Hayat niye kirlenir Hayat niye kirlenir

1980 Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni *** Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni *** Akşam vakti sardı yine hüzünler Kalbim yangın yeri gel kurtar beni senden Akşam vakti dolaştım sokaklarda Yırtık bir afiş seni gördüm duvarda *** Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni

Ebruli Uyanır gece yarısı yoktan sevda yaparım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım *** Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Çağırırlar küçük adımı karafakiden ben akarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım *** Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya *** Kalbim sevda kuyusu her gün yoldan çıkarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım *** Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Sen unut geçmişini ben aklımda tutarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım

Sabah Türküsü Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı Bir sevda içindeyim, başım dumanlı Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı Bir sevda içindeyim, başım dumanlı *** Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir iner bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası *** Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir iner bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası *** Ben deniz üstünde, rüzgar önünde Ben sevda içinde, tatlı öyküde İnişte çıkışta, ekmek parasında *** İki oğlum var, Mehmet ve Ali İçimde yarına bir düş gibi *** Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir iner bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası *** Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir iner bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası *** Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir iner bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası *** Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Bir iner bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası