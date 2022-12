Barış Akarsu

Günler sessiz Mahsun sensiz Günler her zaman telaşlı Yanlış nerde? Aklım sende Suçum neydi hiç sormadım *** Çektin, gittin dinlemeden Bana bir şey söylemeden Yıllar sonra dönsen de boş *** Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Olmadı yar Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Buraya kadar *** Firar eder aklım başımdan Uçar gider Ziyan olmuş yıllarım Varsın olsun yeter *** Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Olmadı yar Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Buraya kadar *** Günler sessiz Mahsun sensiz Günler her zaman telaşlı Yanlış nerde? Aklım sende Suçum neydi hiç sormadım *** Çektin, gittin dinlemeden Bana bir şey söylemeden Yıllar sonra dönsen de boş *** Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Olmadı yar Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Buraya kadar *** Firar eder aklım başımdan Uçar gider Ziyan olmuş yıllarım Varsın olsun yeter *** Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Olmadı yar Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var Buraya kadar