Ellerim Bomboş Şarkı Sözleri
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Barış Akarsu
Ellerim Bomboş
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Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
İndi yaylaya indi Bayburt'un dereleri
Kız nerede büyüttün o koca memeleri
Ziganadan aşağı, arabam durakladi
Habu sevdalı gönlüm Maçkada konakladi
Zigananın başina, bulutum duman duman
Seni urumun gızı, yokmudur sende iman?
Gel gidelum gidelum Trabzon maçkasina
Korkarım men seni, gız verirler başkasına
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vi, vi, vi
Gece geldim gapina, sen uyurdun uyurdun
Açmadin gapilari, beni bekletiyidun
Yayladan gelir atlar, yol kenarina otlar
Yatma yüzün üstüne, gız memelerin batlar
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Lambalari yakayi, küpeleri takayi
Çıkti camin önüne, bağa cilve yapayi
Garadenizun suyu, ne karadır garadır
Dökmüş saçlari yana bir taraftan taratur
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Güneş gelip vuruyi boyalı konaklara
Aldurayim dişumi elmali yanaklara
Kırani aşiyusun, odun mi taşiyusun
Piremi yedi seni memeni gaşiyusun
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Gitme dere yukari yırtar seni çalilar
O gürgen boylarini görür deliganlılar
Usul usul basta gel tahtalar oynamasun
Evin başından dolaş cadi anan duymasun
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vi, vi, vi
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Her zaman az veren candan verirmiş
Bana biraz ümit, biraz sevgi ver
Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"?
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Her zaman az veren candan verirmiş
Bana biraz ümit, biraz sevgi ver
Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"?
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Açtım ellerimi dilenci gibi
Çok görme ne olur, çevirme geri
Küçük bir çocuğun sevinci gibi
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Ne dünyalar kadar ne yerden göğe
Sevgi sözcüğünden birkaç kelime
Özleminle dolu, seven kalbime
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Ne dünyalar kadar ne yerden göğe
Sevgi sözcüğünden birkaç kelime
Özleminle dolu, seven kalbime
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Açtım ellerimi dilenci gibi
Çok görme ne olur, çevirme geri
Küçük bir çocuğun sevinci gibi
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Açtım ellerimi dilenci gibi
Çok görme ne olur, çevirme geri
Küçük bir çocuğun sevinci gibi
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Avuç içi kadar mutluluk yeter
Avuç içi kadar mutluluk yeter
-
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
****
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
-
Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç
Hayatın anlamsızlığını
En güzel şeylerin bile yavan kaldığı
Aklımın ucundan geçmezdi
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
Ellerim bomboş
-
Bir acayip bekleyiş
Sanki dakikalar yok, yıllar geçiyor
Beynimin aynasında
Örümcekler bağlanmış hücrelerime
***
Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler
Beklenen kara tren gelmiyor artık
Aldatılmış duygular isyan ediyor
Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
***
Parlayan gökyüzünden
Düşen yağmurlarla ben eridim bittim
Canlı bir cenazeyim
Kibrit kutularında yanar giderim
***
Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler
Beklenen kara tren gelmiyor artık
Aldatılmış duygular isyan ediyor
Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
***
Terelelli lelli lelli
Aşık oldum çılgın gibi
Terelelli lelli lelli
Hiç aklımdan çıkmıyor ki
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
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