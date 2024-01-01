Barış Akarsu

Rapatma (Vira Vira) Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira İndi yaylaya indi Bayburt'un dereleri Kız nerede büyüttün o koca memeleri Ziganadan aşağı, arabam durakladi Habu sevdalı gönlüm Maçkada konakladi Zigananın başina, bulutum duman duman Seni urumun gızı, yokmudur sende iman? Gel gidelum gidelum Trabzon maçkasina Korkarım men seni, gız verirler başkasına Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vi, vi, vi Gece geldim gapina, sen uyurdun uyurdun Açmadin gapilari, beni bekletiyidun Yayladan gelir atlar, yol kenarina otlar Yatma yüzün üstüne, gız memelerin batlar Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Lambalari yakayi, küpeleri takayi Çıkti camin önüne, bağa cilve yapayi Garadenizun suyu, ne karadır garadır Dökmüş saçlari yana bir taraftan taratur Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Güneş gelip vuruyi boyalı konaklara Aldurayim dişumi elmali yanaklara Kırani aşiyusun, odun mi taşiyusun Piremi yedi seni memeni gaşiyusun Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Gitme dere yukari yırtar seni çalilar O gürgen boylarini görür deliganlılar Usul usul basta gel tahtalar oynamasun Evin başından dolaş cadi anan duymasun Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vi, vi, vi

Avuç İçi Kadar Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Avuç içi kadar mutluluk yeter Avuç içi kadar mutluluk yeter

Anı Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh

Ellerim Bomboş Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç Hayatın anlamsızlığını En güzel şeylerin bile yavan kaldığı Aklımın ucundan geçmezdi *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim Ellerim bomboş