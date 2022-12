Büyülü gölgelerden Ruhuma akan zehir Kandırır gözlerimi Sahte bir dünya verir *** Ateşlerle uyandım Yangın her yeri sarar Gördüğüm acılarla Vurdum en dibe kadar *** Her yerde ölüm tutar saatler Kan kusmuş yaralanmış şehirler Alışılan zamanla dokunmayan Sıradan parçalanmış resimler *** Topladım avucumda kaderim Bir demet gülde arsız dikenim En yüksek dağların tepesinden Boşluğa savrulur da giderim *** Büyülü gölgelerden Ruhuma akan zehir Kandırır gözlerimi Sahte bir dünya verir *** Ateşlerle uyandım Yangın her yeri sarar Gördüğüm acılarla Vurdum en dibe kadar *** Her yerde ölüm tutar saatler Kan kusmuş yaralanmış şehirler Alışılan zamanla dokunmayan Sıradan parçalanmış resimler *** Topladım avucumda kaderim Bir demet gülde arsız dikenim En yüksek dağların tepesinden Boşluğa savrulur da giderim