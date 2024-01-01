Barış Akarsu

-
Buz tutmuş saate bakmak
Anıları söndürmez ki
Bu yollarda yürümek zor
Sanki sonu yokmuş gibi
Sözler gümüş prangalarım
Yağmur ılık gözyaşlarım
Karanlık çökünce şehre
Birden durur yalnızlığım
Kapalı kapılar ardından
Bir mavi ışık sızar
Göremezsin yüreğini
Bu o dersin kalbin kanar
Yazdan kalma rakımsı
Bir tat bıraktı bende
Mezesi paraymış meğer
Yaşadı bu leş şehirde
Buz tutmuş saate bakmak
Anıları söndürmez ki
Bu yollarda yürümek zor
Sanki sonu yokmuş gibi
Sözler gümüş prangalarım
Yağmur ılık gözyaşlarım
Karanlık çökünce şehre
Birden durur yalnızlığım
Kapalı kapılar ardından
Bir mavi ışık sızar
Göremezsin yüreğini
Bu o dersin kalbin kanar
Yazdan kalma rakımsı
Bir tat bıraktı bende
Mezesi paraymış meğer
Yaşadı bu leş şehirde
Kapalı kapılar ardından
Bir mavi ışık sızar
Göremezsin yüreğini
Bu o dersin kalbin kanar
Yazdan kalma rakımsı
Bir tat bıraktı bende
Mezesi paraymış meğer
Yaşadı bu leş şehirde
Yazdan kalma rakımsı
Bir tat bıraktı bende
Mezesi paraymış meğer
Yaşadı bu leş şehirde
-
Bugün içimde bir şey var
Bulanık sularda boğuluyorum
Bugün içimde boşluk var
Boş şişelerde kayboluyorum
Yalan dünya dönüyor
Zaman akıp gidiyor
Sende kendini kurtar
Yalan dünya dönüyor
Zaman akıp gidiyor
Sende kendini kurtar
Bugün içimde bir şey var
Karanlık sularda boğuluyorum
Bugün içimde boşluk var
Boş sokaklarda kayboldum
Yalan dünya dönüyor
Zaman akıp gidiyor
Sende kendini kurtar
Yalan dünya dönüyor
Zaman akıp gidiyor
Sende kendini kurtar
-
Evvel zaman değildi
Kalbura döndü dünya
Arpa boyu yol gittim
Geriye dönemem ki
Mutsuzum umutsuzum
Geceler uykusuzum
Acillerde doktorsuz
Sokaklarda yalnızım
Zümrüt-ü anka bir kara karga
Çağırma gelmez kendisi darda
Zümrüt-ü anka bir kara karga
Çağırma gelmez kendisi darda
Evvel zaman değildi
Kalbura döndü dünya
Arpa boyu yol gittim
Geriye dönemem ki
Mutsuzum umutsuzum
Geceler uykusuzum
Acillerde doktorsuz
Sokaklarda yalnızım
Zümrüt-ü anka bir kara karga
Çağırma gelmez kendisi darda
Zümrüt-ü anka bir kara karga
Çağırma gelmez kendisi darda
Zümrüt-ü anka bir kara karga
Çağırma gelmez kendisi darda
Zümrüt-ü anka bir kara karga
Çağırma gelmez kendisi darda
-
Kurulmuş saat gibi
Çalışıyor bu dünya
Kimler geldi, kimler geçti?
Hala aynı rüya
Kimler geldi, kimler geçti?
Hala aynı rüya
Yalan olmuş sözler yalan
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Kelle koltuk altında
Gidiyoruz bu yoldan
Bırakın yeter be
Hergün aynı şeyler
Bu düzeni kim kurmuşsa
Gün gelir elbet biter
Bırakın yeter be
Hergün aynı şeyler
Bu düzeni kim kurmuşsa
Gün gelir elbet biter
Yalan olmuş sözler yalan
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Kelle koltuk altında
Gidiyoruz bu yoldan
Bırakın yeter be
Hergün aynı şeyler
Bu düzeni kim kurmuşsa
Gün gelir elbet biter
Bırakın yeter be
Hergün aynı şeyler
Bu düzeni kim kurmuşsa
Gün gelir elbet biter
-
Yeter bu defa bu işi bitiyor
Bana ettiklerin ağır geliyor
Yetti bu sefer bu işi bitiyor
Aşk dediğin tuzak canımı yakıyor
Sevmek nedir hiç bilmedin
Sevene de kiymet vermedin
Aşkı bize reva görmedin
Sensin benim felaketim
Yaz demedim kış demedim
Sen istedin ben geldim
Nedir bu senden çektiğim
Böyle ihanet görmedim
Yaz demedim kış demedim
Sen istedin ben geldim
Nedir bu senden çektiğim
Böyle ihanet görmedim
Yeter bu defa bu işi bitiyor
Bana ettiklerin ağır geliyor
Yetti bu sefer bu işi bitiyor
Aşk dediğin tuzak canımı yakiyor
Sevmek nedir hiç bilmedin
Sevene de kiymet vermedin
Aşki bize reva görmedin
Sensin benim felaketim
Yaz demedim kış demedim
Sen istedin ben geldim
Nedir bu senden çektiğim
Böyle ihanet görmedim
Yaz demedim kış demedim
Sen istedin ben geldim
Nedir bu senden çektiğim
Böyle ihanet görmedim
Yaz demedim kış demedim
Sen istedin ben geldim
Nedir bu senden çektiğim
Böyle ihanet görmedim
Yaz demedim kış demedim
Sen istedin ben geldim
Nedir bu senden çektiğim
Böyle ihanet görmedim
-
Gözlerin boşluğa dalıp gider
Sahipsiz bakışların
Benim olsun isterim
Sırların acıdan ağlar örer
Kendi kayboluşların
Sende dursun isterim
Ağladım senin için ilk defa
Elimde parçalanmış, bir hayat var aslında (aaah)
Hapsoldum, söylediğim yalanlara
Çıkışlar hep kapanmış, ruhumda sokaklarda (aaah)
Sırların acıdan ağlar örer
Kendi kayboluşların
Sende dursun isterim
Ağladım senin için ilk defa
Elimde parçalanmış, bir hayat var aslında (aaah)
Hapsoldum, söylediğim yalanlara
Çıkışlar hep kapanmış, ruhumda sokaklarda (aaah)
-
Büyülü gölgelerden
Ruhuma akan zehir
Kandırır gözlerimi
Sahte bir dünya verir
Ateşlerle uyandım
Yangın her yeri sarar
Gördüğüm acılarla
Vurdum en dibe kadar
Her yerde ölüm tutar saatler
Kan kusmuş yaralanmış şehirler
Alışılan zamanla dokunmayan
Sıradan parçalanmış resimler
Topladım avucumda kaderim
Bir demet gülde arsız dikenim
En yüksek dağların tepesinden
Boşluğa savrulurda giderim
Büyülü gölgelerden
Ruhuma akan zehir
Kandırır gözlerimi
Sahte bir dünya verir
Ateşlerle uyandım
Yangın her yeri sarar
Gördüğüm acılarla
Vurdum en dibe kadar
Her yerde ölüm tutar saatler
Kan kusmuş yaralanmış şehirler
Alışılan zamanla dokunmayan
Sıradan parçalanmış resimler
Topladım avucumda kaderim
Bir demet gülde arsız dikenim
En yüksek dağların tepesinden
Boşluğa savrulurda giderim
-
İşte her şey bitti
Kapılar kilitlendi asla
Açılmayabilir unutma
Belki rüyam bitti
Uyanmak senin elinde
İstiyorsan devam etsene
Ama vazgeçme
Sevmekten vazgeçme
İstemekten
Umutları sönmez insanın
Ama vazgeçme
Gülmekten vazgeçme
Direnmekten
Anlamsız gelse de hayatın
İşte her şey bitti
Kapılar kilitlendi asla
Açılmayabilir unutma
Belki rüyam bitti
Uyanmak senin elinde
İstiyorsan devam etsene
Ama vazgeçme
Sevmekten vazgeçme
İstemekten
Umutları sönmez insanın
Ama vazgeçme
Gülmekten vazgeçme
Direnmekten
Anlamsız gelse de hayatın
-
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
İndi yaylaya indi Bayburt'un dereleri
Kız nerede büyüttün o koca memeleri
Ziganadan aşağı, arabam durakladi
Habu sevdalı gönlüm Maçkada konakladi
Zigananın başina, bulutum duman duman
Seni urumun gızı, yokmudur sende iman?
Gel gidelum gidelum Trabzon maçkasina
Korkarım men seni, gız verirler başkasına
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vi, vi, vi
Gece geldim gapina, sen uyurdun uyurdun
Açmadin gapilari, beni bekletiyidun
Yayladan gelir atlar, yol kenarina otlar
Yatma yüzün üstüne, gız memelerin batlar
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Lambalari yakayi, küpeleri takayi
Çıkti camin önüne, bağa cilve yapayi
Garadenizun suyu, ne karadır garadır
Dökmüş saçlari yana bir taraftan taratur
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Güneş gelip vuruyi boyalı konaklara
Aldurayim dişumi elmali yanaklara
Kırani aşiyusun, odun mi taşiyusun
Piremi yedi seni memeni gaşiyusun
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Gitme dere yukari yırtar seni çalilar
O gürgen boylarini görür deliganlılar
Usul usul basta gel tahtalar oynamasun
Evin başından dolaş cadi anan duymasun
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vi, vi, vi
-
Dokun bana çırılçıplak
Hisset beni korkusuzca
Bırak aksın zaman
Teslim oldum ben sana
Yara oldum
Kanar oldum
Senin içinde akar oldum
Kayboldum
Kendimi arar oldum
Senin içinde yakar oldum
Ölüm oldum
Öldürür oldum
Senin içinde ölür oldum
Zaman oldum
Akar oldum
Senin içinde durur oldum
Dokun bana çırılçıplak
Hisset beni korkusuzca
Bırak aksın zaman
Teslim oldum ben sana
Yara oldum
Kanar oldum
Senin içinde akar oldum
Kayboldum
Kendimi arar oldum
Senin içinde yakar oldum
Ölüm oldum
Öldürür oldum
Senin içinde ölür oldum
Zaman oldum
Akar oldum
Senin içinde durur oldum
-
Hep bir şeyler içinde
Kaybolduk sessizce
Tükendi umutlar
Yaşanmadan gizlice
Bir zehir sardı bedeni
Öldürmeyen süründüren
Razıyım artık yeter
Ne olur kurtar beni
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Hep bir şeyler içinde
Kaybolduk sessizce
Tükendi umutlar
Yaşanmadan gizlice
Bir zehir sardı bedeni
Öldürmeyen süründüren
Razıyım artık yeter
Ne olur kurtar beni
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
-
Hep bir şeyler içinde
Kaybolduk sessizce
Tükendi umutlar
Yaşanmadan gizlice
Bir zehir sardı bedeni
Öldürmeyen süründüren
Razıyım artık yeter
Ne olur kurtar beni
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Hep bir şeyler içinde
Kaybolduk sessizce
Tükendi umutlar
Yaşanmadan gizlice
Bir zehir sardı bedeni
Öldürmeyen süründüren
Razıyım artık yeter
Ne olur kurtar beni
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
Kayboldum tenimden
Ne gelir ki elimden
Fırlattım tüm yalanları
Çırılçıplak kaldım birden
-
En karanlık köşelere, girerim, girerim, sen giremezsin (sen giremezsin)
Kafam kızar sokaklarda, söverim, söverim, sen sövemezsin (sen sövemezsin)
Sarhoş olur kapılarda, düşerim, düşerim, sen düşemezsin (sen düşemezsin)
Dünyayı dar ederlerde, gülerim, gülerim, sen gülemezsin (sen gülemezsin)
Aklını kullan, adını çıkar deliye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye
Aklını kullan, adını çıkar deliye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye
Aşık olur duvarlara, yazarım, yazarım, sen yazamazsın (sen yazamazsın)
Geceleri mezarları, kazarım, kazarım, sen kazamazsın (sen kazamazsın)
Kar altında çırılçıplak, koşarım, koşarım, sen koşamazsın (sen koşamazsın)
Canım ister buralardan, kaçarım, kaçarım, sen kaçamazsın (sen kaçamazsın)
Aklını kullan, adını çıkar deliye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye
Aklını kullan, adını çıkar deliye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye
Aklını kullan, adını çıkar deliye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye
Aklını kullan, adını çıkar deliye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye
Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye, geriye, geriye