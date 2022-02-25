Barış Akarsu

Ellerim, gözlerim kelepçelerde Sevda çöllerinde Geçiyor aylarım, yıllarım, gecelerim Sevda zindanlarında *** Yeter ki, sen sev beni Yeter ki, inan bana Yeter ki, sen sev beni Yeter ki, inan bana *** Varlığın dilimde bir yudum su Sevda çöllerinde Hayalin, serabın yeterdi bana Sevda zindanlarında *** Yeter ki, sen sev beni Yeter ki, inan bana Yeter ki, sen sev beni Yeter ki, inan bana

Ellerim gözlerim kelepçelerde Sevda çöllerinde Geçiyor günlerim gecelerim Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Varlığın dilimde bir yudum su Sevda çöllerinde Hayalin serabım yeterdi bana Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana