Barış Akarsu

Ellerim, gözlerim kelepçelerde
Sevda çöllerinde
Geçiyor aylarım, yıllarım, gecelerim
Sevda zindanlarında
***
Yeter ki, sen sev beni
Yeter ki, inan bana
Yeter ki, sen sev beni
Yeter ki, inan bana
***
Varlığın dilimde bir yudum su
Sevda çöllerinde
Hayalin, serabın yeterdi bana
Sevda zindanlarında
***
Yeter ki, sen sev beni
Yeter ki, inan bana
Yeter ki, sen sev beni
Yeter ki, inan bana
Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına
Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
***
Nazlı yârim geldim sana
Fistanlığını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana
***
Kağızman'a ısmarladım nargele, nargele
Kağızman'a ısmarladım nargele, nargele
Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele
Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele
***
Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı
Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı
Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı
Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı
***
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
***
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey