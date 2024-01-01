Barış Kömürcüoğlu

Bu gece son biraz sonra Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi Vuracağım yollara Kimbilir kaç kere ıslanacak yüzüm Elimi tut düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz Mutlu ol iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim Acıya alışırsın alışırsın Bu gece son biraz sonra Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi Vuracağım yollara Kimbilir kaç kere ıslanacak yüzüm Elimi tut düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz Mutlu ol iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim Acıya alışırsın alışırsın Bu gece son

İster sev ister sevme ama dön artık Uyanır uyanmaz düşüncemdesin Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve Onlarla beraber penceremdesin Ah be bir tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil Şimdi kim bilir kimlerlesin Ah be bir tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor