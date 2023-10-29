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7/24 Dinle
Barış Manço
2023
Anadolu Rock
150 Parça | 10:47:46
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01
2023
Şarkı Sözleri
Barış Manço
03:40
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02
Kol Düğmeleri
Şarkı Sözleri
Barış Manço
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
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03
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Şarkı Sözleri
Barış Manço
04:28
Sözleriyle Dinle
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
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04
Gül Pembe
Barış Manço
05:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Ahmet Güvenç
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05
Aynalı Kemer
Şarkı Sözleri
Barış Manço
03:06
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06
Bal Böceği
Şarkı Sözleri
Barış Manço
03:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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07
Hal Hal
Şarkı Sözleri
Barış Manço
03:48
Sözleriyle Dinle
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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08
Alla Beni Pulla Beni
Şarkı Sözleri
Barış Manço
04:10
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Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
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09
Can Bedenden Çıkmayınca
Şarkı Sözleri
Barış Manço
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
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10
Kara Sevda
Şarkı Sözleri
Barış Manço
03:46
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Söz yazarı:
Barış Manço
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