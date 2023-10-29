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7/24 Dinle Barış Manço
2023

2023

Anadolu Rock

150 Parça | 10:47:46
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

2023

Şarkı Sözleri Barış Manço 03:40
02

Kol Düğmeleri

Şarkı Sözleri Barış Manço 04:17
03

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Şarkı Sözleri Barış Manço 04:28
04

Gül Pembe

Barış Manço 05:08
05

Aynalı Kemer

Şarkı Sözleri Barış Manço 03:06
06

Bal Böceği

Şarkı Sözleri Barış Manço 03:46
07

Hal Hal

Şarkı Sözleri Barış Manço 03:48
08

Alla Beni Pulla Beni

Şarkı Sözleri Barış Manço 04:10
09

Can Bedenden Çıkmayınca

Şarkı Sözleri Barış Manço 04:16
10

Kara Sevda

Şarkı Sözleri Barış Manço 03:46
... KAPAT
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