Acıhda Bağa Vir Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Acıhda Bağa Vir
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Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir
Çevir kazı yanmasın, aman kız uyanmasın
Acıhda bağa vir, biraz da oğa vir
Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır
Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır
Bulguru yağı bulan çorbasın kaynatır
Ya bulamayan gariban omuzunu oynatır
Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir
Çevir kazı yanmasın, aman kız uyanmasın
Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir
Ayağında yok postal, başına giyer püskül
Ayağında yok postal, başına giyer püskül
Sonradan görmesi meğersem ne müşkül
Ya hiç bir şey bilmemek pilav üstüne keşkül
Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir
Ayrana daldır, bulgura saldır
Selam veğdi gödün mü
Selamı ağmadın mı, ah
Çevir kazı yanmasın, aman kız uyanmasın
Türkünün sonu geldi gari
Acıh da bağa vir
Türkünün sonu geldi gari
Acıh da bağa vir
Haydaaa
Balcının baltası va, oduncunun baltası va
Öyle de oluğ, böyle de oluğ
Avcı vurur turnayı, biz çalarız zurnayı
Öyle de oluğ, böyle de oluğ
Oh be
Oh be