Barış Manço

Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir Çevir kazı yanmasın, aman kız uyanmasın Acıhda bağa vir, biraz da oğa vir Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır Bulguru yağı bulan çorbasın kaynatır Ya bulamayan gariban omuzunu oynatır Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir Çevir kazı yanmasın, aman kız uyanmasın Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir Ayağında yok postal, başına giyer püskül Ayağında yok postal, başına giyer püskül Sonradan görmesi meğersem ne müşkül Ya hiç bir şey bilmemek pilav üstüne keşkül Acıh da bağa vir, biraz da oğa vir Ayrana daldır, bulgura saldır Selam veğdi gödün mü Selamı ağmadın mı, ah Çevir kazı yanmasın, aman kız uyanmasın Türkünün sonu geldi gari Acıh da bağa vir Türkünün sonu geldi gari Acıh da bağa vir Haydaaa Balcının baltası va, oduncunun baltası va Öyle de oluğ, böyle de oluğ Avcı vurur turnayı, biz çalarız zurnayı Öyle de oluğ, böyle de oluğ Oh be Oh be