Barış Manço

Adem Baba'yla Havva Ana'dan bu yana
Çok şeyler söylendi sevda üzerine
Sayısız türküler yakıldı
Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin
Türlü masallar yazıldı
Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha gibi
Hepsi de dertli, ayrılıklarla biten
Izdırap, gözyaşı dolu
Hani karabasan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi
Bugün Barış kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek
Çünkü Barış gördü ki yeryüzündeki en büyük gerçek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek
Er kişinin yanında hatun gerek
Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek
Er kişinin yanında hatun gerek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Kız olmazsa er kişi kolsuz kanatsız demek
Davulu dengi dengine vurmak gerek
Kız olmazsa er kişi kolsuz kanatsız demek
Davulu dengi dengine vurmak gerek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Mercimek fırın yan yana, fazla söze ne gerek
Deli gönül sevdi mi istemez yorgan döşek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek
Kimine saray dar gelir, kimine bir oda gerek
İki göz bir kulübe yeter Havva kızına
Ademoğlu kalender, yiyeceği bir lokma ekmek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş
Her ademoğluna bir Havva nasip olmuş
Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş
Her ademoğluna bir Havva nasip olmuş
Yedi iklim, dört bucak
İnanmazsan git de bak
Nuh'un gemisinde bile
Fırın mercimek dolmuş
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Oğlandır oktur, her evde yoktur
(Kızdır nazdır, bin altın azdır)
Oğlandır oktur, her evde yoktur
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Oğlandır oktur, her evde yoktur
(Kızdır nazdır, bin altın azdır)
Oğlandır oktur, her evde yoktur
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek
Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek