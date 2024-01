Barış Manço

Adem Baba'yla Havva Ana'dan bu yana Çok şeyler söylendi sevda üzerine Sayısız türküler yakıldı Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin Türlü masallar yazıldı Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha gibi Hepsi de dertli, ayrılıklarla biten Izdırap, gözyaşı dolu Hani karabasan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi Bugün Barış kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek Çünkü Barış gördü ki yeryüzündeki en büyük gerçek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek Er kişinin yanında hatun gerek Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek Er kişinin yanında hatun gerek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Kız olmazsa er kişi kolsuz kanatsız demek Davulu dengi dengine vurmak gerek Kız olmazsa er kişi kolsuz kanatsız demek Davulu dengi dengine vurmak gerek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Mercimek fırın yan yana, fazla söze ne gerek Deli gönül sevdi mi istemez yorgan döşek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek Kimine saray dar gelir, kimine bir oda gerek İki göz bir kulübe yeter Havva kızına Ademoğlu kalender, yiyeceği bir lokma ekmek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş Her ademoğluna bir Havva nasip olmuş Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş Her ademoğluna bir Havva nasip olmuş Yedi iklim, dört bucak İnanmazsan git de bak Nuh'un gemisinde bile Fırın mercimek dolmuş Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Oğlandır oktur, her evde yoktur (Kızdır nazdır, bin altın azdır) Oğlandır oktur, her evde yoktur Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Oğlandır oktur, her evde yoktur (Kızdır nazdır, bin altın azdır) Oğlandır oktur, her evde yoktur Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek