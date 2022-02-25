Odalarda Işıksızım Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Odalarda Işıksızım
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Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken
Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti
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O mahallede herkes gömlek giyerdi
Bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi, diktirir ya
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Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti
Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
**
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti
Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu, Kul Ahmet'in ceketi
**
Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken
Leylekler lak lak edip, peynir gemisi yüklerken
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
**
Herkes gömlek giye dursun
Bizim Kul Ahmet ceketini bir de astarla kaplatıverdi, kaplatır ya
**
Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
**
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
**
Bir gün bir yoksul öldü, üzüldü mahalleli
Ama bir kefen parası bulamadı mahalleli
Kul Ahmet dedi yalan dünya, çıkardı ceketini
Örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi
**
Sonunda herkes anladı, ya nasip ya kısmeti
Bizim Kul Ahmet birden bire oluverdi Ahmet Bey
Ceket ise Ahmet Bey'in ceketi
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
**
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
**
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
**
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
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El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
Öper iki hece
İsmi dudaklarım
La-fa-la-sol
La-fa-la-sol
***
Sokakları kamçılıyor
Rüzgarın sesi
Gözlerim yanıyor
Yağmur öncesi
Her vesile ellerim
Ellerini arıyor
Her yanımı sarıyor
O müthiş acıların
***
Beni anlamadın ya
Ben ona yanıyorum
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Odalarda ışıksızım
katıksızım, viraneyim...
seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim.
Kanım aksın ki...
terk etmem seni, peşindeyim yar.
***
Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar.
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar.
bir ömür bu zindanlarda
ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana...
***
Davalı ben, davacı ben,
yorgunum bu celselerden...
Dargınım sana!
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar,
ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar...
***
Odalarda Işıksızım..!
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