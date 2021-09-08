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7/24 Dinle
Barış Manço
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149 Parça | 10:40:17
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01
Al Beni
Barış Manço
03:51
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02
Gülpembe
Barış Manço
04:46
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03
Kara Sevda
Barış Manço
03:46
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04
Kol Düğmeleri
Barış Manço
04:17
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05
Kirpiklerin Ok Ok Eyle
Barış Manço
04:15
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06
Hal Hal
Barış Manço
03:48
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07
Unutamadım
Barış Manço
04:01
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08
Dağlar Dağlar
Barış Manço
03:23
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09
Ahmet Beyin Ceketi
Barış Manço
05:43
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10
Dönence
Barış Manço
03:55
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