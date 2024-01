Barış Manço

Ali yazar, Veli bozar (Küp suyunu çeker azar azar) (Ali yazar, Veli bozar) (Küp suyunu çeker azar azar) Of ooff Gözümde yaş görseler "Erkek ağlar mı?" derler Gökler ağlıyor dostlar Ben ağlamışım çok mu? Rahmet yağarken dostlar Ben ıslanmışım çok mu? Ali yazar, Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm, neye yarar Keskin sirke küpüne zarar Of ooff Bir gün dönsem sözümden Düşerim dost gözünden Dünya dönüyor dostlar Bir sözden dönsem çok mu? Devran dönüyor dostlar Ben dönmüşüm çok mu? Ali yazar, Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm, neye yarar Keskin sirke küpüne zarar Of ooff Barış yolun sonunda Yürü demek boşuna Hayat duruyor dostlar Ben durmuşum çok mu? Yaşam bitiyor dostlar Ben bitmişim çok mu? Ali yazar, Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm, neye yarar Keskin sirke küpüne zarar