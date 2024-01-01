Ali Yazar Veli Bozar Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Ali Yazar Veli Bozar
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Ali yazar, Veli bozar
(Küp suyunu çeker azar azar)
(Ali yazar, Veli bozar)
(Küp suyunu çeker azar azar)
Of ooff
Gözümde yaş görseler
"Erkek ağlar mı?" derler
Gökler ağlıyor dostlar
Ben ağlamışım çok mu?
Rahmet yağarken dostlar
Ben ıslanmışım çok mu?
Ali yazar, Veli bozar
Küp suyunu çeker azar azar
Üzülmüşüm, neye yarar
Keskin sirke küpüne zarar
Of ooff
Bir gün dönsem sözümden
Düşerim dost gözünden
Dünya dönüyor dostlar
Bir sözden dönsem çok mu?
Devran dönüyor dostlar
Ben dönmüşüm çok mu?
Ali yazar, Veli bozar
Küp suyunu çeker azar azar
Üzülmüşüm, neye yarar
Keskin sirke küpüne zarar
Of ooff
Barış yolun sonunda
Yürü demek boşuna
Hayat duruyor dostlar
Ben durmuşum çok mu?
Yaşam bitiyor dostlar
Ben bitmişim çok mu?
Ali yazar, Veli bozar
Küp suyunu çeker azar azar
Üzülmüşüm, neye yarar
Keskin sirke küpüne zarar