Barış Manço

Ali yazar, Veli bozar (Küp suyunu çeker azar azar) (Ali yazar, Veli bozar) (Küp suyunu çeker azar azar) ** Of ooff ** Gözümde yaş görseler "Erkek ağlar mı?" derler Gökler ağlıyor dostlar Ben ağlamışım çok mu? Rahmet yağarken dostlar Ben ıslanmışım çok mu? ** Ali yazar, Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm, neye yarar Keskin sirke küpüne zarar ** Of ooff ** Bir gün dönsem sözümden Düşerim dost gözünden Dünya dönüyor dostlar Bir sözden dönsem çok mu? Devran dönüyor dostlar Ben dönmüşüm çok mu? ** Ali yazar, Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm, neye yarar Keskin sirke küpüne zarar ** Of ooff ** Barış yolun sonunda Yürü demek boşuna Hayat duruyor dostlar Ben durmuşum çok mu? Yaşam bitiyor dostlar Ben bitmişim çok mu? ** Ali yazar, Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm, neye yarar Keskin sirke küpüne zarar