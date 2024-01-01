Barış Manço

Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Gözüm senden başkasını görmez oldu, yâr Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr? Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Senin için dağları deler, yol açarım, yâr Senin için denizleri kuruturum, yâr Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım, yâr Canım' iste, canım bile sana kurban, yâr Dağlar, taşlar, uçan kuşlar senin olsun, yâr Deniz, derya, gökler hep yerinde dursun, yâr Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr? Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Saçlarına yıldızlardan taç yapayım, yâr Bir nefesle güneşleri söndüreyim, yâr Çıra gibi uğrunda ben yanayım, yâr Canım' iste, canım bile sana kurban, yâr Yıldızlar yerinde güzel, bırak dursun, yâr Saçlarımı ellerinle okşa yeter, yâr Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr? Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Rüzgâr olup ince beline sarılayım, yâr Çimen olup ayağına serileyim, yâr Sürme olup gözlerine sürüleyim, yâr Canım' iste, canım bile sana kurban, yâr Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Gözüm senden başkasını görmez oldu, yâr Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr? Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Gözüm senden başkasını görmez oldu, yâr Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr? Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr Gözüm senden başk...