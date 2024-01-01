Barış Manço

Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Gözüm senden başkasını görmez oldu, yâr
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr?
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Senin için dağları deler, yol açarım, yâr
Senin için denizleri kuruturum, yâr
Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım, yâr
Canım' iste, canım bile sana kurban, yâr
Dağlar, taşlar, uçan kuşlar senin olsun, yâr
Deniz, derya, gökler hep yerinde dursun, yâr
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr?
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım, yâr
Bir nefesle güneşleri söndüreyim, yâr
Çıra gibi uğrunda ben yanayım, yâr
Canım' iste, canım bile sana kurban, yâr
Yıldızlar yerinde güzel, bırak dursun, yâr
Saçlarımı ellerinle okşa yeter, yâr
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr?
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Rüzgâr olup ince beline sarılayım, yâr
Çimen olup ayağına serileyim, yâr
Sürme olup gözlerine sürüleyim, yâr
Canım' iste, canım bile sana kurban, yâr
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Gözüm senden başkasını görmez oldu, yâr
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr?
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Gözüm senden başkasını görmez oldu, yâr
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem, yâr?
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Alla beni, pulla beni, al koynuna, yâr
Gözüm senden başk...