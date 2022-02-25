Süleyman Şarkı Sözleri
Barış Manço Süleyman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Süleyman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Süleyman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yine sensiz geçen bir gecenin
Buz gibi sabahında
Bu korkunç yalnızlığımda
Seni bekliyorum, yanıyor yüreğim
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Yine gözyaşlarım yağmur gibi
Yaşıyorum anılarla
Bir şeyler kopuyor sanki
Taa şuramda yanıyor yüreğim
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Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
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Sana yazdığım en son şarkı bu
Artık kırıldı kalemim
Gökler şahidim olsun ki
Seni seviyorum, yanıyor yüreğim
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Sonbahar yaprakları gibi
Savruldu ümitlerim
Son bir kez duymak istersen
Seni seviyorum, yanıyor yüreğim
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
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Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
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Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü
Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı
Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı
Sonunda ben de anladım Hanya'yı Konya'yı
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Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında
Bir sıcak çorba içer misin diyen yok
Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kitlemiş kapıyı
Bir döşek de sana serelim buyur diyen yok
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Tek bir soru, hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
(Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe
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Kardeşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip
Niye senin derin benden daha koyu diyen çok
Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken
Kalan dul ve yetim ne yer, ne içer soran yok
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Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü
Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok
Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız
Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok
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Tek bir soru, hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe
**
Hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
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Hemşerim memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
(Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
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Hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
(Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
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Hemşerim memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
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