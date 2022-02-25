Barış Manço

Yine sensiz geçen bir gecenin Buz gibi sabahında Bu korkunç yalnızlığımda Seni bekliyorum, yanıyor yüreğim ** Yine gözyaşlarım yağmur gibi Yaşıyorum anılarla Bir şeyler kopuyor sanki Taa şuramda yanıyor yüreğim ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Sana yazdığım en son şarkı bu Artık kırıldı kalemim Gökler şahidim olsun ki Seni seviyorum, yanıyor yüreğim ** Sonbahar yaprakları gibi Savruldu ümitlerim Son bir kez duymak istersen Seni seviyorum, yanıyor yüreğim ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana