Barış Manço

-
A (A)
B (B)
C, Ç
DEFG
A (A)
B (B)
C, Ç
DEFG
A, B, C, Ç, D, E, F, G
A, B, C, Ç, D, E, F, G
Ğ
Yumu yumu, şak şak
Ğ
H, I, İ
H, I, İ
H, I, İ
J, K, L, M, N, O, Ö, P, R
S, Ş, T, U, Ü
V, Y, Z
Hey, hey, hey
S.O.S. aman hocam
S.O.S. canım hocam
S.O.S. aman hocam
Yardım et hocam, kurban olam
S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs
S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları
S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler
S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri
S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar
S.O.S. petek gözleri, kulağında hocanın altın sözleri
S.O.S. aman hocam
S.O.S. canım hocam
S.O.S. aman hocam
Yardım et hocam, kurban olam
S.O.S. aman hocam
S.O.S. canım hocam
S.O.S. aman hocam
S.O.S
A (A)
B (B)
C, Ç
DEFG
A (A)
B (B)
C, Ç
DEFG
A, B, C, Ç, D, E, F, G
A, B, C, Ç, D, E, F, G
Ğ
Yumu yumu, şak şak
Ğ
H, I, İ
H, I, İ
H, I, İ
J, K, L, M, N, O, Ö, P, R
S, Ş, T, U, Ü
V, Y, Z
Hey, hey, hey
S.O.S. aman hocam
S.O.S. canım hocam
S.O.S. aman hocam
Yardım et hocam, kurban olam
S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs
S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları
S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler
S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri
S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar
S.O.S. petek gözleri, kulağında hocanın altın sözleri
S.O.S. aman hocam
S.O.S. canım hocam
S.O.S. aman hocam
Yardım et hocam, kurban olam
S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs
S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları
S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler
S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri
S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar
-
Bir damla suya hasret kurumuş bir dal gibiyim sensiz
Dalgalara kapılmış küreksiz dümensiz bir sal gibiyim sensiz
Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim
Bu belki de sana son seslenişim
Al, al beni, tut elimden al yanına
Sar, sar beni, sar beni acılarla, sar
**
Çok uzaktan gelen bir ses sanki senden haber gibi bana
Akşam vakti dönen kuşlar sanki benden cevap gibi sana
Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim
Bu belki de sana son seslenişim
Al, al beni, tut elimden al yanına
Sar, sar beni, sar beni acılarla
Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim
Bu belki de sana son seslenişim
Al, al beni, tut elimden al yanına
Sar, sar beni, sar beni acılarla
-
Kuyu başına vardım Zeynep'im bekler diye
Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda
Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin
Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin
**
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
**
Sögüdün dalı uzun Barış'ın gönlü hüzün
Elim eline değmedi varın anlayın gayri
**
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
-
Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker
Doğru tartan esnaf rahat, huzurlu gezer
Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde
Dünyada biraz huzur her şeye bedel
Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver
İlaç neye yarar vade gelmişse eğer
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
(Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi)
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
(Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi)
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Han senin, hamam senin, konaklar senin
Tarla senin, çiftlik senin, bağ bostan senin
Diyelim ki dünya malı tümünden senin
Ağız tadıyla yersen bir şeye benzer
Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver
İlaç neye yarar vade gelmişse eğer
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
(Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi)
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
(Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi)
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Barış der biraz tuzum ekmeğim olsa
Buz gibi pınar suyundan bir testim olsa
Bir de şöyle püfür püfür bir çınar gölgesi
Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi
Bir lokma ye, bir yudum iç, bir oh çekiver
İlaç neye yarar vade gelmişse eğer
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
(Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi)
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
(Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi)
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
-
Osman bir deli oğlan, onyedisinde
Bir dikili taşı yoktu şu fani dünyada
Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan
Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan
**
Şerife bir güzel kız, onbeşinde, Şerife ay parçası
Şerife elma yarısı, Şerife bey kızı, Şerife ağa kızı
Osman kim, Şerife kim derler
Derler de araya girerler ağalar beyler
**
Sana yoksul dediler Osman
Garip fakir dediler Osman
Ağa kızı nene gerek
Seni oyuna getirdiler Osman
Gel büyük sözü dinle Osman
Hani kan kardeştik Osman
O kızı sana yar etmezler
Gece vakti dellenme Osman
**
Bırak o silahı yerine Osman
Silahla mertlik olmaz Osman
Allahın verdiği canı
Almak sana mı kaldı Osman?
**
Destur be tövbe de Osman
Yüzbin kere tövbe de Osman
Tetik kolay düşer ama Osman
Sur Osman dur çekme Osmaan
**
Osman bir deli oğlan, onyedisinde
Bir dikili taşı yok derlerdi şu fani dünyada
Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan
Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan
**
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Üç günlük dünyada üç kuruşluk mala gönül verenler
Bilesiniz artık Osman'ında bir dikili taşı var
Bir avuç toprağa dikili bir taşı
Bir de ağızdan ağıza, dalga dalga yayılan yanık bir türküsü var Osman'ın
-
Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
-
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Hele hele gel beriye dargın mısın söyle
İnci boncuk tanesi boynunu süsleye
Yedi köyün hanesi feda sana Düriye
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde
**
Meyve veren ağaç dallarını eğer mi
Yere düşen meyvayı hiç toplamaya değer mi
Dü Düriye komşu kızı Düriye
Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Hele hele gel beriye dargın mısın söyle
İnci boncuk tanesi boynunu süsleye
Yedi köyün hanesi feda sana Düriye
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde
**
Altın çöpe düşse değerin kaybeder mi
Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi
Dü Düriye komşu kızı Düriye
Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Hele hele gel beriye dargın mısın söyle
İnci boncuk tanesi boynunu süsleye
Yedi köyün hanesi feda sana Düriye
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde
**
Dama çıkmak isteyen merdivenden iner mi
İnsan attan inip hiç eşeğe biner mi
Dü Düriye komşu kızı Düriye
Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Hele hele gel beriye dargın mısın söyle
İnci boncuk tanesi boynunu süsleye
Yedi köyün hanesi feda sana Düriye
Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye
Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde
-
Deste deste gül topladım
Gül dalında bülbül nerde?
Enginlere yelken açtım
Yelkenimde rüzgar nerde?
Yaz güneşi kavururken
İki damla suyum nerde?
Sonbaharda akşam vakti
Erken çöken hüznüm nerde?
Bulut beyaz, umudum nerde?
Çimen yeşil, tutkum nerde?
Dağlar yüksek, gücüm nerde?
Pınar soğuk, coşkum nerde?
Şifa bulmaz derde düştüm
Derdime dermanım nerde?
Hiç kapanmaz bir yarem var
Yareme tek çarem nerde?
Pamuk elli ninem nerde?
Gül yanaklı anam nerde?
Pembe beyaz bacım nerde?
Yumuk yumuk kızım nerde?
Yıllar önce telli duvaklı
Bana koşan karım nerde?
Kah üzüntüm kah sevincim
Can yoldaşım kadınım nerde?
-
Babaannem dedemi ilk gördüğü gün
Tam yüreğinden vurulmuş
Dedem şöyle bir çapkınca bakıp
Hafifçe bıyığını burmuş
O zamanın erkeği pek bir ağırmış
Kızları ise pek bir hoşmuş
**
Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl
Anlat babaanne ölümsüz aşkını
Bir yastıkta tam kırk yıl
Kırk yıl, kırk yıl, kırk yıl
**
Ufacık bir yuva, nohut oda bakla sofa
Ama sapasağlam ayakta
Çeyiz dedikleri yorgan yastık
İki sandık iki de bohça
Gözleri hala dolu dolu oluyor
Dedemin adını andıkça
**
Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl
Anlat babaanne ölümsüz aşkını
Bir yastıkta tam kırk yıl
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz
Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin
İnan gençleri anlayan bir tek sensin
Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz
Zaman değişir ama aşklar değişir mi?
Yıllar sonra biz de böyle diyeceğiz değil mi?
Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah
**
Babaanneme göre zamane kızları
Pek bir hoş ama pek bir zormuş
Hele hele beyleri dede gibi olmasa da
Her şeyi zor beğenir olmuş
E beyleri zor bey, e kızları zor kız
Gençlerin işi pek bir zormuş
**
Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl
Anlat babaanne ölümsüz aşkını
Bir yastıkta tam kırk yıl
Kırk yıl, kırk yıl, kırk yıl
**
Dişi kuş yuvasını severek kuracak ki
Bu iş tamamına ersin
Erkek kanadını şöyle bir açacak ki
Bu iş tamamına ersin
Beyleri zorsa da kızları zorsa da
Bu iş tamamına ersin
**
Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl
Anlat babaanne ölümsüz aşkını
Bir yastıkta tam kırk yıl
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
Ölümsüz aşkları inan biz de yaşıyoruz
Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin
İnan gençleri anlayan bir tek sensin
Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz
Zaman değişir ama aşklar değişir mi?
Yıllar sonra biz de böyle diyeceğiz değil mi?
Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz
Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin
İnan gençleri anlayan bir tek sensin
Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz
Zaman değişir ama aşklar değişir mi?
Yıllar sonra biz de böyle diyeceğiz değil mi?
Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah
**
Süper babaanne, seni çok seviyoruz
O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz
Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin