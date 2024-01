Barış Manço

A (A) B (B) C, Ç DEFG A (A) B (B) C, Ç DEFG A, B, C, Ç, D, E, F, G A, B, C, Ç, D, E, F, G Ğ Yumu yumu, şak şak Ğ H, I, İ H, I, İ H, I, İ J, K, L, M, N, O, Ö, P, R S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z Hey, hey, hey S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar S.O.S. petek gözleri, kulağında hocanın altın sözleri S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam S.O.S A (A) B (B) C, Ç DEFG A (A) B (B) C, Ç DEFG A, B, C, Ç, D, E, F, G A, B, C, Ç, D, E, F, G Ğ Yumu yumu, şak şak Ğ H, I, İ H, I, İ H, I, İ J, K, L, M, N, O, Ö, P, R S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z Hey, hey, hey S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar S.O.S. petek gözleri, kulağında hocanın altın sözleri S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar