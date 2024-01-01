Barış Manço

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Sabah seher vakti düştüm yola
Anam sordu nire oğlum böyle
Dedim ana fazla sorma bağrım yanık yeter sorma
Seher vakti düştüm yola
Günler boyu yol aldım durmadım
Pınar başlarında konakladım
Dağlar taşlar geçit verdi
Çayır çimen kilim serdi
Seher vakti düştüm yola
Ben bir yeşil gözlü yar sevmiştim
Gece gündüz başın beklemiştim
Bir kış günü vakit çaldı
Yarim son uykuya daldı
Uyanmadı gitti uzaklara
Yıllarca kurda kuşa dert yandım
Zaman geçer unuturum sandım
Kerem derdiyle yanarmış
Mecnunsa ölüp solarmış
Benim derdim vurdu beni yola
Sorarlar Barış ne edersin orda
Nasıl ağır gelmez mi ki sıla
İşte içim döktüm sormayın artık tanrı aşkına
Benim derdim vurdu beni yola
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Ellerimle büyüttüğüm
Solar iken dirilttiğim
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Kuşlar uçmaz, güller soldu
Yüce dağlar duman oldu
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
-
Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var
Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var
Ah bu köyün içünin acayip bekarı var
Ah bu köyün içünin acayip bekarı var
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
**
Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı
Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı
Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı
Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
**
Çek aşağı yukarı havanın fitilunu
Çek aşağı yukarı havanın fitilunu
Niye konuşmayasun kuş mu yedi diluni
Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi diluni
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
**
Ha ha ha uşak ha ha
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
-
Kağızman'a ısmarladım nargele nargele
Kağızman'a ısmarladım nargele nargele
Gümüş kemer ince bele dargele dargele oy dargele dargele oy dargele dargele
Gümüş kemer ince bele dargele dargele oy dargele dargele oy dargele dargele
**
Bahar gelir kuzular yayılır yan yana
Bahar gelir kuzular yayılır yan yana
Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana
Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana
**
Erzurum'a ısmarladım kazanı kazanı
Erzurum'a ısmarladım kazanı kazanı
Ben sevmişem hem okuru yazanı yazanı oy yazanı yazanı oy yazanı yazanı
Ben bilirem bu yerlerde gezeni gezeni oy gezeni gezeni oy gezeni gezeni
**
İstanbul'a ısmarladım saz gele saz gele
İstanbul'a ısmarladım saz gele saz gele
Bu akıl da bu kafaya az gele az gele oy az gele az gele oy az gele az gele
Bu akıl da bu kafaya az gele az gele oy az gele az gele oy az gele az gele
Az gele az gele, az gele az gele, az gele az gele
-
Kurban olam kalem tutan ellere
Katip Arzuhalim yaz yare böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
**
Katip Arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim emey civanımım emey bitanem emey hey
Katip Arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim emey civanımım emey hey
**
Pir Sultan Abdal'ım hey Hızır Paşa hey
Gör ki neler gelir sağ olan başa hey
Beni hasret koydun kavim kardaşa hey
**
Katip Arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim emey civanımım emey bitanem emey hey
Katip Arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim emey bitanem emey hey
**
Yıl 1535
Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş
Söylemiş ya bunun bir de evveli var
Katip, al kalemi bir de benden yaz
Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden
Burası bize otağ olsun, yurt olsun demişler
Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler
Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş
Bir gün kendini göstermeyince
Kara kara bulatlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde
Küçük büyüğü saymaz olmuş
Kardeş kardeşe küsmüş
En acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz
**
1535, 1635, 1735, 1835, 1935
Otuz beş de benden koyun kardeşlerim
1970'e geldik
Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza sürüp gitmekte
Oysa deli gönül neler ister
Barış bir yavrusu olsun ister
Adını bile hazırladı
Oğlansa Ozan, kızısa Ceylan
Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda
Taştan taşa seksin
Ozan Ardahan'dan Kırkpınar'a dolaşsın
Anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu
Davullar yine vurulsun
Güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan
Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim
Uzatalım ellerimizi
Yarın tarih önünde hesap verirken
Yavrularımız bizi kınamasınlar
-
Bir sevgili uğruna
Sen de benim gibi, yanma arkadaş
Bir sevgili uğruna
Sen de benim gibi, yanma arkadaş
***
O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine, kanma arkadaş
O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine, kanma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın?
Aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni
Niçin ismini andın?
***
Anma arkadaş, anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş
***
Bir gün geri gelecek
Senden af dileyecek sanma arkadaş
Bir gün geri gelecek
Senden af dileyecek sanma arkadaş
***
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini, anma arkadaş
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini, anma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın?
Aldandın boşa yandın
Bırakıp gitti seni
Niçin ismini andın?
***
Anma arkadaş, anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş
Yanma arkadaş
Aaaa
Hımmm
Anma Arkadaş
-
İnan ki senden başka
Senden başka, senden başka
Hiç kimse yok içimde
Kimse yok içimde
***
Yüzüne bakmasam da
Başımı çevirsem de
Seni her gördüğümde
Seni her gördüğümde
***
İnan ki senden başka
Senden başka, senden başka
Hiç kimse yok içimde
Kimse yok içimde
***
Ne kadar kırgın olsam
Dargın olsam da bile
Dargın olsam da bile
***
İnan ki senden başka
Senden başka, senden başka
Hiç kimse yok içimde
Kimse yok içimde
-
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Uzadı bitmiyor o aylar yıllar
Uzadı bitmiyor o aylar yıllar
***
Öldür beni, yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Öldür beni, yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
***
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Bunca yıldır ağlıyorum, yetmez mi ya Rab?
Bunca yıldır ağlıyorum, yetmez mi ya Rab?
***
Güldür beni, ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
Güldür beni, ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
-
Elmalı'dan çıktım yayan
Di gel bu dertlere dayan
Emmim atlı, dayım yayan
Bebek beni del' eyledi
Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy
Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni
Nenni, bebek, oy
Deve var deveden yüce
Deveyi yüklettim gece
Nicedeyim, anam, nice
Bebek beni del' eyledi
Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy
Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni
Nenni, bebek, oy
Ak göğüsten sütler akar
Kavim kardaş yola bakar
Yasım obayı yakar
Bebek beni del' eyledi
Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy
Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni
Nenni, bebek, oy
Elmalı'dan çıktım yayan
Dayan, hey dizlerim, dayan
Emmim atlı, dayım yayan
Bebek beni del' eyledi
Yaktı, yıktı, kül eyledi, oy
Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni
Nenni, bebek, oy
-
Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana
Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana
Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
Hayat şarap gibidir, keder de var neşe de
Hayat şarap gibidir, keder de var neşe de
Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
-
Yıllarca sevdim aşkımla yandım
Yıllarca sevdim aşkımla yandım
Artık ben aşka inanmıyorum
Artık ben aşka inanmıyorum
***
Sevdim seveli çok acı çektim
Terk ederse etsin aldırmıyorum
Sevdim seveli çok acı çektim
Terk ederse etsin aldırmıyorum
***
Onun için çarpan kalbim tutuşsa
Yanarsa yansın ben yanmıyorum
***
Yıllarca sevdim aşkımla yandım
Yıllarca sevdim aşkımla yandım
Artık ben aşka inanmıyorum
Artık ben aşka inanmıyorum
***
Seviyorum dedin yalan söyledin
Seni seven kalbi viran eyledin
Seviyorum dedin yalan söyledin
Seni seven kalbi viran eyledin
***
Aldatıp beni kıymet bilmedin
Artık sözlerine inanmıyorum
***
Yıllarca sevdim aşkımla yandım
Yıllarca sevdim aşkımla yandım
Artık ben aşka inanmıyorum
Artık ben aşka inanmıyorum
Artık ben aşka inanmıyorum
Artık ben aşka inanmıyorum
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Gönül verdim kara gözlü esmere
Gönül verdim kara gözlü esmere
Alıp götürdüler beni askere
Alıp götürdüler beni askere
***
Kurban olam size ey komutanlar
Kurban olam size ey komutanlar
Kızları da alın artık askere
Kızları da alın artık askere
***
Yüce dağlar senin karın biter mi?
Yüce dağlar senin karın biter mi?
Yanmayan ocakta duman tüter mi?
Yanmayan ocakta duman tüter mi?
***
Kurban olam size ey komutanlar
Kurban olam size ey komutanlar
Yar olmazsa bu askerlik biter mi?
Yar olmazsa bu askerlik biter mi?
***
Nazlı yâre için, için yanardım
Nazlı yâre için, için yanardım
Bu askerliği ben bitmez sanırdım
Bu askerliği ben bitmez sanırdım
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Ne çabuk gelirmiş meğer teskere
Ne çabuk gelirmiş meğer teskere
Herkes seve seve gitsin askere
Herkes seve seve gitsin askere
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