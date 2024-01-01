Barış Manço

Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?