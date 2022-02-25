Barış Manço

Nefes Şarkı Sözleri
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Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli
Mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli
Hiç haber göndermedin o günden beri
Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni?
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Dün yine seni andım, gözlerim doldu
O tatlı günlerimiz bir anı oldu
Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek
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Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)
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Yaban tayları çayırda tepişiyor mu?
Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu?
Sarıkız minik buzağıyı sütten kesti mi?
Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu?
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Uzun kulaklarını son bir kez salla
Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla
Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek
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Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)
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Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)
(Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)
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Tadım tuzum kalmadı senden sonra
Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda
Adını söyletmedim senden sonra
Ayrıldık deyip geçtim soranlara
***
Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım
Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım
***
Ay değil mevsim değil
Bir ömür geçti sensiz
Keşke hiç ayrılmasaydık
Ağlıyorum çaresiz
***
Ay değil mevsim değil
Bir ömür geçti sensiz
Keşke böyle sevmeseydim
Ağlıyorum çaresiz
***
Tadım tuzum kalmadı senden sonra
Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda
Adını söyletmedim senden sonra
Ayrıldık deyip geçtim soranlara
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi aman aranıyorum
Bir tek selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallarımı söyleyim
Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
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Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime
Hekimoğlu derler bir yiğit uşak
Bir omuzdan bir omuza narinim on arma fişek
***
Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu dediğinde narinim aslan yürekli
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Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim
Ünye Fatsa arası Ordu’da kuruldu
Hekimoğlu dediğinde narinim orda vuruldu
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