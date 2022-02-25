Barış Manço

Arkadaşım Eşek Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? ** Dün yine seni andım, gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek ** Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek (Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek) ** Yaban tayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarıkız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? ** Uzun kulaklarını son bir kez salla Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek ** Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek (Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek) ** Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek (Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek) (Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek) (Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek)

Ay Değil Mevsim Değil Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara *** Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke hiç ayrılmasaydık Ağlıyorum çaresiz *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke böyle sevmeseydim Ağlıyorum çaresiz *** Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara

Gesi Bağları Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi aman aranıyorum Bir tek selamına güveniyorum Gel otur yanıma hallarımı söyleyim Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime