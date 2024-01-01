Barış Manço

Ayı Bugün hava güzel dedim ki hanıma Haydi kalk giyin de çıkalım biraz Bak cıvıl, cıvıl kuşlar uçuyor Dalları basmış erikle kiraz Çoluk çocuk cümbür cemaat Piknik yapalım ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu (yihhu aslan baba sen çok yaşa) Yolda düşündüm bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları Bir hayli garibime gitti doğrusu bir baba olarak verdim kararı Anında bir ters u dönüş doğru hayvanat bahçesine Biliyoruz ayıp oldu hakim bey ama zar zor girebildik içeriye Bak evladım buna ayı derler Ormandan inip şehre gelirler Biraz ağırdır, hantaldır ama Armudun iyisini ayılar yerler Seninde canın günün birinde Armudun iyisini yemek isterse Sakın ha aman manava gidip te Armutları tek tek elleme Adamın kafası bir atarsa Bayramlık ağzını bir açarsa Sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar rezil olursun A de bakayım (a) bi de y de (y) şimdi bi de ı (ı) Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı) Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı) Oku bakayım (ayı) Yalnız kızlar (ayı) Hadi erkekler (ayı) Cumbur cemaat (ayı) Butun mahalle (ayı) Maksat çoluk çoçuk öğrensin hayatın çetin yollarını Kaptırmasınlar kimseye kafalarını ve kollarını Hani baba olarak vazifemiz tabi uyandırıp ikaz etmek Uzunlar yanmıyor hakim bey kısa yoldan anlatmak gerek Hayvan sevgisi tabiki lazım ama herşey karşılıklı Ben seni seveyim sende beni say ki bozulmasın ağzımızın tadı Armudun iyisini zaten o yer bir eli yağda ötekisi balda Buramıza geldi artık hakim bey takdir sizden birazda ite kaka A de bakayım (a) bi de y de (y) şimdi bi de ı (ı) Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı) Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı) Oku bakayım (ayı) Yalnız kızlar (ayı) Hadi erkekler (ayı) Cumbur cemaat (ayı) Butun mahalle (ayı)

Allahım Güç Ver Bana Yine sensiz geçen bir gecenin Buz gibi sabahında Bu korkunç yalnızlığımda Seni bekliyorum, yanıyor yüreğim ** Yine gözyaşlarım yağmur gibi Yaşıyorum anılarla Bir şeyler kopuyor sanki Taa şuramda yanıyor yüreğim ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Sana yazdığım en son şarkı bu Artık kırıldı kalemim Gökler şahidim olsun ki Seni seviyorum, yanıyor yüreğim ** Sonbahar yaprakları gibi Savruldu ümitlerim Son bir kez duymak istersen Seni seviyorum, yanıyor yüreğim ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana

Hemşerim Memleket Nire Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı Sonunda ben de anladım Hanya'yı Konya'yı ** Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında Bir sıcak çorba içer misin diyen yok Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kitlemiş kapıyı Bir döşek de sana serelim buyur diyen yok ** Tek bir soru, hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket (Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe ** Kardeşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip Niye senin derin benden daha koyu diyen çok Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken Kalan dul ve yetim ne yer, ne içer soran yok ** Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok ** Tek bir soru, hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe ** Hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket ** Hemşerim memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket (Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket ** Hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket (Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket ** Hemşerim memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket

Süleyman Bizim köyden bir deli oğlan Yıllar önce gurbete gitti Süleyman (Süleyman) Bir de duyduk öğrendik ki Büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Bir gün sıladan mektubu geldi Okuduk ki köye dönüyormuş Süleyman (Süleyman) Çorba kaynadı, pilav da pişti Sofrayı kurduk düğün misali Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Biz görmeyeli çok değişmiş Selam sabahı unutmuşsun Süleyman (Süleyman) Sofraya hemen yerleşiverdin Belli ki gurbet sana yaramamış Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Yedin içtin afiyet olsun Neler gördün, anlat bakalım Süleyman (Süleyman) Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder Müsaade et de bi tadına bakalım Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Hayda, hayda The name of the guy is Süleyman Listen to me men, he's number one Şarkının burası turistler için Neden? because Süleyman is back in town Hop turist hoppa Hop hop hoppa Kendini yoksa sultan mı sandın? Seninki sade isim benzerliği Süleyman (Süleyman) Bu dünya kimseye kalmamış Hele bir düşün, niye sana kalsın Süleyman? (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Hayda Hoppa Hoppa turist, hoppa turist Ha, ha, hey, hey, hey hoppa Hayda

Gel Yine dün gece Sabaha kadar düşündüm seni İçimde bir umut Sanki her an gelecekmişsin gibi ** Hiç düşündün mü? Ardında kalan bu divaneyi Ama bil ki ben Sonsuza dek bekliyorum seni ** Bir sabah erkenden seherle gel Kimseler görmeden gizlice gel Bülbüller ötmeden sessizce gel Yeter ki bana gel ** Uğrunda yanayım Kerem gibi gel Dağları deleyim Ferhat gibi gel İste canım vereyim Mecnun gibi gel Yeter ki bana gel ** Öyle isterdim ki Her an rüyalarına girmeyi Bir şarkı olup Dillere düşmeden söylenmeyi ** Hatta rüzgâr olup Toz duman gelip sana yüz sürmeyi Ve damla damla Kirpiklerinden süzülmeyi ** Bir sabah erkenden seherle gel Kimseler görmeden gizlice gel Bülbüller ötmeden sessizce gel Yeter ki bana gel ** Uğrunda yanayım Kerem gibi gel Dağları deleyim Ferhat gibi gel İste canım vereyim Mecnun gibi gel Yeter ki bana gel.

Yine Bir Gül Nihal Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel Görmedim kimsede böyle bir dilruba Görmedim kimsede böyle bir dilruba Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer El aman, pek yaman her zaman ol güzel El aman, pek yaman her zaman ol güzel

Dıral Dede'nin Düdüğü Hele destur maşallah bu ne bolluk böyle Hele destur helalinden kazandıysan söyle Hele destur gözümüz yol Allah daha çok versin Ama paylaş, gel beni dinle, paylaşırsan sevaba girersin ** Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini Bir kulak ver de dinle sağır sultanın duyduğunu Sen öyle devekuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan Birgün elbet duyarsın Dıral dedenin düdüğünü ** Hele destur maşallah bu ne iştah böyle Hele destur yetim hakkım yemedin mi söyle Hele destur gözümüz yok afiyet şeker olsun Ama paylaş, gel beni dinle, gariplerin karnı doysun ** Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini Bir kulak ver de dinle sağır sultanın duyduğunu Sen öyle devekuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan Birgün elbet duyarsın Dıral dedenin düdüğünü ** Hele destur maşallah bu ne kudret böyle Hele destur zayıfları ezmedin mi söyle Hele destur gözümüz yok Allah daha iyi etsin Ama paylaş, gel beni dinle, ardından herkes dua etsin ** Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini Bir kulak ver de dinle sağır sultanın duyduğunu Sen öyle devekuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan Birgün elbet duyarsın Dıral dedenin düdüğünü

Ayrılık Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Herbir dertten olar yaman ayrılık Uzundur hicrimden gara geceler Bilmirem men gidim hara geceler Uzundur hicrimden gara geceler Bilmirem men gidim hara geceler Vuruptur gelbime yara geceler Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Herbir dertten olar yaman ayrılık