Barış Manço

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Bugün hava güzel dedim ki hanıma
Haydi kalk giyin de çıkalım biraz
Bak cıvıl, cıvıl kuşlar uçuyor
Dalları basmış erikle kiraz
Çoluk çocuk cümbür cemaat
Piknik yapalım ne dersiniz ha?
Ev halkı uçtu (yihhu aslan baba sen çok yaşa)
Yolda düşündüm bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları
Bir hayli garibime gitti doğrusu bir baba olarak verdim kararı
Anında bir ters u dönüş doğru hayvanat bahçesine
Biliyoruz ayıp oldu hakim bey ama zar zor girebildik içeriye
Bak evladım buna ayı derler
Ormandan inip şehre gelirler
Biraz ağırdır, hantaldır ama
Armudun iyisini ayılar yerler
Seninde canın günün birinde
Armudun iyisini yemek isterse
Sakın ha aman manava gidip te
Armutları tek tek elleme
Adamın kafası bir atarsa
Bayramlık ağzını bir açarsa
Sana neler der biliyor musun?
Mahalle duyar rezil olursun
A de bakayım (a) bi de y de (y) şimdi bi de ı (ı)
Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı)
Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı)
Oku bakayım (ayı)
Yalnız kızlar (ayı)
Hadi erkekler (ayı)
Cumbur cemaat (ayı)
Butun mahalle (ayı)
Maksat çoluk çoçuk öğrensin hayatın çetin yollarını
Kaptırmasınlar kimseye kafalarını ve kollarını
Hani baba olarak vazifemiz tabi uyandırıp ikaz etmek
Uzunlar yanmıyor hakim bey kısa yoldan anlatmak gerek
Hayvan sevgisi tabiki lazım ama herşey karşılıklı
Ben seni seveyim sende beni say ki bozulmasın ağzımızın tadı
Armudun iyisini zaten o yer bir eli yağda ötekisi balda
Buramıza geldi artık hakim bey takdir sizden birazda ite kaka
A de bakayım (a) bi de y de (y) şimdi bi de ı (ı)
Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı)
Oku bakayım (ayı) oku bakayım (ayı)
Oku bakayım (ayı)
Yalnız kızlar (ayı)
Hadi erkekler (ayı)
Cumbur cemaat (ayı)
Butun mahalle (ayı)
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Yine sensiz geçen bir gecenin
Buz gibi sabahında
Bu korkunç yalnızlığımda
Seni bekliyorum, yanıyor yüreğim
**
Yine gözyaşlarım yağmur gibi
Yaşıyorum anılarla
Bir şeyler kopuyor sanki
Taa şuramda yanıyor yüreğim
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
**
Sana yazdığım en son şarkı bu
Artık kırıldı kalemim
Gökler şahidim olsun ki
Seni seviyorum, yanıyor yüreğim
**
Sonbahar yaprakları gibi
Savruldu ümitlerim
Son bir kez duymak istersen
Seni seviyorum, yanıyor yüreğim
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
**
Allah'ım güç ver bana, sığındım sana
Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana
Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza
Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana
-
Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü
Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı
Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı
Sonunda ben de anladım Hanya'yı Konya'yı
**
Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında
Bir sıcak çorba içer misin diyen yok
Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kitlemiş kapıyı
Bir döşek de sana serelim buyur diyen yok
**
Tek bir soru, hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
(Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe
**
Kardeşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip
Niye senin derin benden daha koyu diyen çok
Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken
Kalan dul ve yetim ne yer, ne içer soran yok
**
Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü
Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok
Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız
Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok
**
Tek bir soru, hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe
**
Hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
**
Hemşerim memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
(Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
**
Hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
(Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
**
Hemşerim memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?
Bu dünya benim memleket
-
Bizim köyden bir deli oğlan
Yıllar önce gurbete gitti Süleyman (Süleyman)
Bir de duyduk öğrendik ki
Büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman (Süleyman)
Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa
Bir gün sıladan mektubu geldi
Okuduk ki köye dönüyormuş Süleyman (Süleyman)
Çorba kaynadı, pilav da pişti
Sofrayı kurduk düğün misali Süleyman (Süleyman)
Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa
Biz görmeyeli çok değişmiş
Selam sabahı unutmuşsun Süleyman (Süleyman)
Sofraya hemen yerleşiverdin
Belli ki gurbet sana yaramamış Süleyman (Süleyman)
Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa
Yedin içtin afiyet olsun
Neler gördün, anlat bakalım Süleyman (Süleyman)
Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder
Müsaade et de bi tadına bakalım Süleyman (Süleyman)
Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa
Hayda, hayda
The name of the guy is Süleyman
Listen to me men, he's number one
Şarkının burası turistler için
Neden? because Süleyman is back in town
Hop turist hoppa
Hop hop hoppa
Kendini yoksa sultan mı sandın?
Seninki sade isim benzerliği Süleyman (Süleyman)
Bu dünya kimseye kalmamış
Hele bir düşün, niye sana kalsın Süleyman? (Süleyman)
Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa
Hayda
Hoppa
Hoppa turist, hoppa turist
Ha, ha, hey, hey, hey hoppa
Hayda
-
Yine dün gece
Sabaha kadar düşündüm seni
İçimde bir umut
Sanki her an gelecekmişsin gibi
**
Hiç düşündün mü?
Ardında kalan bu divaneyi
Ama bil ki ben
Sonsuza dek bekliyorum seni
**
Bir sabah erkenden seherle gel
Kimseler görmeden gizlice gel
Bülbüller ötmeden sessizce gel
Yeter ki bana gel
**
Uğrunda yanayım Kerem gibi gel
Dağları deleyim Ferhat gibi gel
İste canım vereyim Mecnun gibi gel
Yeter ki bana gel
**
Öyle isterdim ki
Her an rüyalarına girmeyi
Bir şarkı olup
Dillere düşmeden söylenmeyi
**
Hatta rüzgâr olup
Toz duman gelip sana yüz sürmeyi
Ve damla damla
Kirpiklerinden süzülmeyi
**
Bir sabah erkenden seherle gel
Kimseler görmeden gizlice gel
Bülbüller ötmeden sessizce gel
Yeter ki bana gel
**
Uğrunda yanayım Kerem gibi gel
Dağları deleyim Ferhat gibi gel
İste canım vereyim Mecnun gibi gel
Yeter ki bana gel.
-
Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü
Yine bir Gülnihâl aldı bu gönlümü
Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel
Sim ten, gonca fem bibedel ol güzel
Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü
Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü
Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel
Pür eda, pür cefa pek küçük, pek güzel
Görmedim kimsede böyle bir dilruba
Görmedim kimsede böyle bir dilruba
Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz
Böyle kaş, böyle göz böyle el, böyle yüz
Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer
Aşıkın bağrını üzmeye göz süzer
El aman, pek yaman her zaman ol güzel
El aman, pek yaman her zaman ol güzel
-
Hele destur maşallah bu ne bolluk böyle
Hele destur helalinden kazandıysan söyle
Hele destur gözümüz yol Allah daha çok versin
Ama paylaş, gel beni dinle, paylaşırsan sevaba girersin
**
Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini
Bir kulak ver de dinle sağır sultanın duyduğunu
Sen öyle devekuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan
Birgün elbet duyarsın Dıral dedenin düdüğünü
**
Hele destur maşallah bu ne iştah böyle
Hele destur yetim hakkım yemedin mi söyle
Hele destur gözümüz yok afiyet şeker olsun
Ama paylaş, gel beni dinle, gariplerin karnı doysun
**
Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini
Bir kulak ver de dinle sağır sultanın duyduğunu
Sen öyle devekuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan
Birgün elbet duyarsın Dıral dedenin düdüğünü
**
Hele destur maşallah bu ne kudret böyle
Hele destur zayıfları ezmedin mi söyle
Hele destur gözümüz yok Allah daha iyi etsin
Ama paylaş, gel beni dinle, ardından herkes dua etsin
**
Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini
Bir kulak ver de dinle sağır sultanın duyduğunu
Sen öyle devekuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan
Birgün elbet duyarsın Dıral dedenin düdüğünü
-
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten olar yaman ayrılık
Uzundur hicrimden gara geceler
Bilmirem men gidim hara geceler
Uzundur hicrimden gara geceler
Bilmirem men gidim hara geceler
Vuruptur gelbime yara geceler
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık
Herbir dertten olar yaman ayrılık
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Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Belli yarim belli dost
Belli mirim belli dost
Belli ömrüm belli dost
Ah çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil
Belli yarim belli dost
Belli mirim belli dost
Belli ömrüm belli dost
Ah ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
Ah ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
Belli yarim belli dost
Belli mirim belli dost
Belli ömrüm belli dost
Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Belli yarim belli dost
Belli mirim belli dost
Belli ömrüm belli dost
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