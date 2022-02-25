Barış Manço

Aynalı Kemer Şarkı Sözleri
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Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken,
Seher vakti bir güzele vuruldum,
Al dudakta inci dişi,
Bu dünyada yok bir eşi,
Seher vakti bir güzele vuruldum
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Aynalı kemer ince bele,
Bu can kurban tatlı dile,
Seher vakti bir güzele vuruldum
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Aynalı kemer ince bele,
Bu can kurban tatlı dile,
Seher vakti bir güzele vuruldum
**
Mor menekşe nergiz dizmis boynuna,
Kuşluk vakti aldı beni koynuna,
Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü,
Seher vakti bir güzele vuruldum
**
Aynalı kemer ince bele,
Bu can kurban tatlı dile,
Seher vakti bir güzele vuruldum
**
Aynalı kemer ince bele,
Bu can kurban tatlı dile,
Seher vakti bir güzele vuruldum
**
Akşam oldu gün kavuştu sessizce,
Dedi güzel ayrılık vardır bize,
Uzakta bir baykuş öttü,
Gül bahçemde diken bitti
Seher vakti bir güzele vuruldum
**
Aynalı kemer ince bele,
Bu can kurban tatlı dile,
Seher vakti bir güzele vuruldum
**
Aynalı kemer ince bele,
Bu can kurban tatlı dile,
Seher vakti bir güzele vuruldum...