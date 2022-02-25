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7/24 Dinle Türküler

Türküler Şarkı Sözleri

Barış Manço Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço

Barış Manço

Türküler

  • Bal Böceği

  • Allam Allam

  • Çiçekler Ekiliyor

  • Deryalar

  • Evreşe Yolları

  • Fosforlu Cevriye

  • Hoş Gelişler Ola

  • Kirpiklerin Ok Ok Eyle

  • Oy Bahçenize

  • Zühtü

  • Yalnızım

  • Ayrılık

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