Barış Manço

Daha onaltı yaşına basmamıştı Bal Sultan Bakmaya kıyamazdım, öyle güzeldi, Bal Sultan Bir sabah dediler ki, gelin oldu gitti gurbete, Bal sultan Yüreğime düştü ateş, inanmak zordu, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Aşk ateşiyle yanmayan nasıl ocak yaksın ki Çocukluk nedir bilmeyen nasıl çocuk baksın ki Duydum ki dalından kopmuş, gül gibi solmuş gurbette, Bal Sultan Altın kafesteki bülbül gibi susmuş, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal Sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Bir akşam karanlığında çıkıp gitmiş, Bal Sultan Gün batısında yıldızlarla buluşmuş, Bal Sultan O gün bu gündür tatlı bir rüzgar eser gurbetten, Bal Sultan Ve karanlık gecelerde ışıldar tüm yıldızlar Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan