Barış Manço

Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi, yanma arkadaş Bir sevgili uğruna Sen de benim gibi, yanma arkadaş *** O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine, kanma arkadaş O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine, kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın? Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın? *** Anma arkadaş, anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş *** Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek sanma arkadaş Bir gün geri gelecek Senden af dileyecek sanma arkadaş *** Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini, anma arkadaş Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini, anma arkadaş *** Giden gelir mi sandın? Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Niçin ismini andın? *** Anma arkadaş, anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş Yanma arkadaş Aaaa Hımmm Anma Arkadaş

İnan ki senden başka Senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde Kimse yok içimde *** Yüzüne bakmasam da Başımı çevirsem de Seni her gördüğümde Seni her gördüğümde *** İnan ki senden başka Senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde Kimse yok içimde *** Ne kadar kırgın olsam Dargın olsam da bile Dargın olsam da bile *** İnan ki senden başka Senden başka, senden başka Hiç kimse yok içimde Kimse yok içimde

Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Hayat şarap gibidir, keder de var neşe de Hayat şarap gibidir, keder de var neşe de Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına