Barış Manço

Ben Bilirim Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim ** Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim ** Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim ** Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim ** Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim ** Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz? Neden başınızı öne eğdiniz? ** İçimde uyanan eski bir arzu İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu Daha önceleri neredeydiniz? Daha önceleri neredeydiniz?

Dere Boyu Kavaklar Dere boyu kavaklar Deve boyu kavaklar Açtı yeşil yapraklar Açtı yeşil yapraklar ** Ben yare doyamadım Ben o yare doyamadım Doysun kara topraklar Doysun kara topraklar ** Asmadan gel asmadan Asmadan gel asmadan Fistan giymiş basmadan Fistan giymiş basmadan ** Kalk gidelim sevdiğim Kalk gidelim sevdiğim Devriyeler basmadan Devriyeler basmadan ** Acem kızı, Çeçen kızı Sen allar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına Sen gül topla ben nergisi ** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm yandan yandan Oy Bulancak Bulancak Oy Bulancak Bulancak Bu işler ne olacak ** Bu iş nasıl olacak Erkeklerin günahı Biz erkeklerin günahı Kız sizlerden sorulacak ** Kız sizlerden sorulacak Acem kızı, Çeçen kızı Sen allar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına ** Sen gül topla ben nergisi Hadi gülüm yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm Hadi gülüm yandan yandan

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özüne sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli ** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar Yol gizli gizli, yol gizli gizli Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar Yol gizli gizli, yol gizli gizli ** Seher vakti garip garip bülbül öterken Kirpiklerin ok ok, yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Horozlar ötmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli