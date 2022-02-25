Ben Bilirim Şarkı Sözleri
Barış Manço Ben Bilirim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Ben Bilirim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Bilirim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim
Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim
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Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var
Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var
Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim
Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim
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Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
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Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
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Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
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Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
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Bir bahar akşamı rastladım size
Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz?
Neden başınızı öne eğdiniz?
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İçimde uyanan eski bir arzu
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Daha önceleri neredeydiniz?
Daha önceleri neredeydiniz?
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Dere boyu kavaklar
Deve boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Açtı yeşil yapraklar
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Ben yare doyamadım
Ben o yare doyamadım
Doysun kara topraklar
Doysun kara topraklar
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Asmadan gel asmadan
Asmadan gel asmadan
Fistan giymiş basmadan
Fistan giymiş basmadan
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Kalk gidelim sevdiğim
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Devriyeler basmadan
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Acem kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
Sen gül topla ben nergisi
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Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
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Hadi gülüm yandan yandan
Oy Bulancak Bulancak
Oy Bulancak Bulancak
Bu işler ne olacak
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Bu iş nasıl olacak
Erkeklerin günahı
Biz erkeklerin günahı
Kız sizlerden sorulacak
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Kız sizlerden sorulacak
Acem kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
**
Sen gül topla ben nergisi
Hadi gülüm yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm
Hadi gülüm yandan yandan
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Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özüne sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
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Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez
Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
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Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin ok ok, yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Horozlar ötmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Yüce hakan sefere gitmiş
Bilge Hatun dokuz doğurmuş
Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş
Dokuzu birden kılıç kuşanmış
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Sırma saçlı kırk güzel gelmiş
Levent boylu kırk yiğide varmış
Düğün dernek kırk gece sürmüş
Kırk deve, kırk koyun kurban kesilmiş
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Avucuma bir kuş konmuş
Biri tutmuş kanadın yolmuş
Biri kesmiş, öteki yemiş
Garip Barış hani bana demiş
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
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