Barış Manço

Bu akşam yine garip bir hüzün çöktü üstüme Hücrem soğuk, bir tek sen varsın düşlerimde Demir kapı yine kapandı ağır ağır üzerime Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreğime Derin derin soluyorum seni gecelerce Duvarlara kazıdım ismini her köşeye Dudakların şeker gibiydi: Baldan öte Baldan ziyade Pembe pembe yanakların: Gülden öte Gülden ziyade Sabret, gönül, sabret sakın isyan etme Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme Dört kitaptan başlayalım istersen, gel, söze Or'da öyle bir isim var ki kuldan öte Kuldan ziyade Onu düşün, ona sığın o senden öte Benden ziyade Bir sabah elbet güneş de doğacak penceremde Ama bil ki ateşin hâlâ yanacak yüreğimde Gözyaşlarım akıp gidecek: Selden öte Selden ziyade Bir canım var vereceğim: Maldan öte Maldan ziyade Sabret, gönül, sabret sakın isyan etme Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme Dört kitaptan başlayalım istersen, gel, söze Or'da öyle bir isim var ki kuldan öte Kuldan ziyade Onu düşün, ona sığın o senden öte Benden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade