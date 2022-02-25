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7/24 Dinle Şarkılar

Şarkılar Şarkı Sözleri

Barış Manço Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço

Barış Manço

Şarkılar

  • Benden Öte Senden Ziyade

  • Ada Vapuru

  • Arkadaş

  • Birlik Marşı

  • Dilara

  • Geceler

  • Gelincik

  • Güller Açtı

  • Leyla

  • Seni Çok Seviyorum

  • Vur Patlasın Çal Oynasın

  • Yollar Anadoluya

  • Herşeyim Sensin

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