Barış Manço

Bir masaldı aşkımız, sisler bulutlar ardında Bir akşam bitiverdi, her şey yok oldu bir anda Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar Geride bir avuç yalan Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler İşte hepsi bu, senden kalan ** Nasıl içim yanıyor, öylesine sevdim seni Hep saklamak istedim altın kafeslerde seni Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar Geride bir avuç yalan Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler İşte hepsi bu, senden kalan ** Sanki gizli bir el kopardı seni benden Savurdu bir kar tanesi gibi Boş yere arıyorum, sımsıcacık sevgini Bu ıslak, boş sokaklarda Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi Yalnızım karanlıklarda ** Bir masaldı aşkımız, sisler bulutlar ardında Bir akşam bitiverdi, her şey yok oldu bir anda Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar Geride bir avuç yalan Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler İşte hepsi bu senden kalan

Bu şarkıyı senin için yazdım ben Bakkaldan sakız alırken duy diye Gülümse senin için yazılmış bu ezgiye Bu şarkıyı senin için yazdım ben *** Dağlarda Ferhat gibi, çöllerde mecnun gibi En çok da kendim gibi sevdim ben Dağlarda Ferhat gibi çöllerde mecnun gibi Aslında kendim gibi sevdim ben *** Her çalan şarkıda senden bir şeyler var Her sabah aklımda güzel yüzün var Her yağan yağmurda her düşen yaprakta Her zaman her yerde senin adın var *** Hey ya heyya heyya hey ya heyya heyya Hey ya heyya heyya züleyha