Bir Selam Sana Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Bir Selam Sana
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Bir dilim ekmeği bölüşürüm seninle
Suyu aynı tastan yudumlarım seninle
Eğer kalbin kırıksa dost yüzünden
Bir selam sana gönül dağlarından
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Gel, sen de katıl bizlere, dolaş bahçemizde gönlünce
Uzat, korkma elini, bak beş parmağım var benim de
Eğer kalbin kırıksa dost yüzünden
Bir selam sana gönül dağlarından
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Al selamımı gönül dağlarından