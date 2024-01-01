Barış Manço

Bugün Bayram Sen gittin gideli İçimde öyle bir sızı var ki Yalnız sen anlarsın Sen şimdi uzakta Cennette meleklerle Bizi düşler ağlarsın Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi ** Sen yaz geceleri Yıldızlar içinden ara sıra Bize göz kırparsın Sen soğuk günlerde Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın ** Bugün Bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi ** Bugün Bayram Çabuk olun çocuklar Annemiz bugün bizi bekler Bayramlarda hüzünlenir melekler Gönül alır bu güzel çiçekler...

Gibi Gibi Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu ** Sanki biraz naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez ** Sen de biraz naz ediyorsun amma Sanki bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Zehirin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe, yüreğim zincir ** Sanki fazla naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Kimse sevemez, benim gibi seni Kırk yılda bir gelir Barış gibisi ** Sen de fazla naz ediyorsun amma Yine de bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi

Söyle Zalim Sultan Sıra sıra dağlardan Erişilmez yaylalardan Kuş uçmaz kervan geçmez Bilinmez binbir yoldan Gel dedin de gelmedim mi? ** Söyle gelmedim mi? Söyle gelmedim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle gelmedim mi? Söyle gelmedim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle ** Gül yüzünden, bal yanaktan Sırma saçtan, al dudaktan Kumru gibi kaçan gözden İnce belden, al topuktan Sev dedin de sevmedim mi? ** Söyle sevmedim mi? Söyle sevmedim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle sevmedim mi? Söyle sevmedim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle ** Barış kul sana kurban Yoktur derdime derman Hançerini vur sineme Çok naz ettin zalım sultan Öl de gayri öleyim mi? ** Söyle öleyim mi? Söyle öleyim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle öleyim mi? Söyle öleyim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle öleyim mi? Söyle öleyim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle öleyim mi? Söyle öleyim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle öleyim mi? Söyle öleyim mi? Amman hele hele sultan Zalım zalım sultan söyle, söyle ** Söyle öleyim mi? Söyle öleyim mi? Amman hele hele sultan

Abbas Yolcu Denizlerde okyanuslarda Dalgaların koynunda Bir ömür tükettikten sonra Su içip boğulmak varsa Çöllerde kızgın kumlarda Karlı buzlu dağlarda Bir ömür tükettikten sonra Çukurda kaybolmak varsa Bu koşuşma niye (Abbas yolcu soran yok) Yolculuk nereye Kim kaldı geriye Taş üstüne taş koya koya Yarattığın dünyanın Çöktüğünü görmek bir yana Bir de altında kalmak var ya Bu koşuşma niye (Abbas yolcu soran yok) Yolculuk nereye Kim kaldı geriye Sana uzatılan elleri Görmek istemesen de Bir gün o eller üstünde Bu dünyadan göçmek var ya Sana uzatılan elleri Görmek istemesen de Bir gün o eller üstünde Bu dünyadan göçmek var ya

Dut Agacı Bu sabah doğup büyüdüğüm mahallenin sokaklarında dolaştım Çocukluğumu tekrar yaşamak istedim bu sabah ve bir an keşke bugün Hiç olmasaymış diye düşündüm keşke dün dün kalsaymış ** Şu sağdaki iki katlı ev Nezahat hanımlarındı galiba Yok yok bu Yekta beylerinki olmalıydı Nezahat hanımlarınkinin yanı top oynadığımız boş arsaydı İyi ama nerde boş arsa ya bakla tarlası peki taş mektep ** Nerdeler kimler götürdü kimler çaldı o güzelim anıları benden Birden Rıza amcayı gördüm yine o dut ağacının altında oturuyordu Koştum ellerine sarıldım önce tanımadı sonra rıza amcanın Sımsıcak ellerinde çocukluğumu yeniden yaşamaya başladım ** Tam karşımızdaki evin üçüncü katında otururlardı Ondört yaşında boyanmaya başladığından mahalleli Sonunu iyi görmezdi doğrusu bu kız çok tango olmuş derlerdi ** Evlenmiş iki sokak öteye taşınmışlar eskisi gibimi diye sordum Eskisi gibiymiş biraz kilo almış o kadar olsun Kim bilir kilolu olmak bile ne yakışmıştır ona zaten ne yakışmazdı ki ** Rengini beğenmedim bugün Rıza amca üstelik bayağı süzülmüşsün Tabi gece hayatı içki sigara bakmıyorsunuz ki kendinize İlahi rıza amca birlikler umumi katipliğinden emekli oluvereli Gecesi gündüzü bu dut ağacının altında geçerdi ** Son üç sadrazamı ve cumhuriyetten bu yana bütün başvekilleri Sırasıyla ezbere bilir bize de saydırırdı çocukluğumuzda Hala hatırlıyor musun diye sordum Hatırlıyor muyum hiç unutmamıştım ki ** Bilekten bağlı açık sandaletler giyerdi nedense pek derin

Dört Kapi Tuz ekmek hakkı bilene Sofra kurmasan da olur Ilık bir tas corba yeter Rızkım buymus der içerim ** Kadir kiymet anlayana Sandık açmasan da olur Kırk yamalı hırka yeter İdris biçmis der giyerim ** Bir çorbayla karnım doydu Hırka bana yorgan oldu Bir de kalem tutmayı öğret Kırk yıl sana hizmet ederim Bana bir harf öğret yeter Kırk yıl sana hizmet ederim ** Barış`ım uzaktan geldim Dört kapı önünde durdum Dört kapıdan geçemezsem Geldigim gibi giderim

La Casba Della Mamma Tulipano Corre un fiume fra quelle montagne Li c'e un fiore della casa grande Ti offiera il vino se lo chiederai E ti sentirai bene Perché tu sei bello e giovane Come il suo grande amore Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano stai dubitando Le cose che ti dico ma è pura verità Credimi, amico Non fare l'errore della mia gioventù Mai non credere agli altri Gli ho spezzato il cuore, rovinato il cuor Ero il suo grande amore Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano

Lahburger Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Kaf Dağı'nın ardında uzak bir ülkede Kozu paylaşmak için iki düşman kabile Seçtiler iki civan sürdüler meydane Biri aslan yürekli marur kartal misali Biri ürkek bakışlı anka kuşu sanki Çektiler silahları çünkü ilahlar kurban ister Töreler aşk dinlemez yalnız emreder Hamburger gençliğin sevgilisi Hamburger sevdanın yanık sesi Hamburger çift kaşarlı bir rüya Hamburger olmaz güzelin böylesi Biraz soğan biraz ketçap Salata malata hardal ketçap Hamburger bu aşk fizik ötesi Hamburger çıtır çıtır patates ile Hamburger dilinmiş turşu ile Hamburger batıya açılan pencere Hamburger pencereden uçtu tencere Biraz soğan biraz ketçap Salata malata hardal ketçap Lahmacun lahmacun Dünyayı dolaş benzeri yoktur edalı işveli lahmacun Sen sofranı kur yemeyen toktur şifalı cilveli lahmacun Mis gibi tereyağ envai bahar biberli sumaklı lahmacun Beş dakika pişir tam orta karar ceylan bakışlı lahmacun Hamburger yaşlı genç ayırt etmez Hamburger esmer sarışın fark etmez Hamburger güler yüzlü herkese Hamburger oda güler naz etme Biraz soğan biraz ketçap Salata malata hardal ketçap Lahmacun lahmacun Dürüp dürüp sar kenarını tutma nazik salçalı lahmacun Kuzu kulağıyla rokayı unutma limonlu ekşili lahmacun Yandım dedikçe buz gibi ayran şalgam suyu lahmacun Bin derde deva maydonuzuylan hamuru nakışlı lahmacun Hamburger batıya açılan pencere Hamburger pencereden uçtu tencere Lahmacun lahmacun Kıyması bolca soğanı da onca neşelendikçe kahroldukça Hamburger bu aşk fizik ötesi Salçalı koruklu biberli olsa sona kalan donup saçını da yolsa Aslan yürekli burger ceylan bakışlı lahmacun Çelik bilekli burger hamur nakışlı lahmacun Gözümün nuru burger ciğer parem ne der Lahburger lahburger Lahburger lahburger Bu öykü böyle gider başı sonu bilinmez Bilinen şeyler ise her zaman söylenmez Rakı da bir ayran da içmesini bilene Şap da bir şeker de bir tokum diyene Şal da bir çuha da bir giymesini bilene Güzel de bir çirkin de sevdim diyene Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek Aç gözünü hoş geldin lahburger bebek Onlar erdi murada kerevet bize kaldı Bu yarışta bayrağı lahburger aldı Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek Aç gözünü hoş geldin lahburger bebek Onlar erdi murada kerevet bize kaldı Bu yarışta bayrağı lahburger aldı Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek Aç gözünü hoş geldin lahburger bebek Onlar erdi murada kerevet bize kaldı Bu yarışta bayrağı lahburger aldı

Mahkum Koca ekmeği paylaşmak dururken Tek bir lokmanın kavgası uğruna İşte sonunda yalnızız baş başa Kırık bir sazın son telleri gibi Mahkum ettik kendimizi Yalnız ve yan yana yaşamaya Mahkum ettik kendimizi Sonsuza dek böyle yaşamaya Sevmek nedir öğrenmeden Gençliği görmeden yaşlanmaya Gözlerden uzak sevişmek dururken İç dünyamızı korumak uğruna İşte sonunda yalnızız baş başa Tıpkı bir dalın son direkleri Mahkum ettik kendimizi Yalnız ve yan yana yaşamaya Mahkum ettik kendimizi Sonsuza dek böyle yaşamaya Sevmek nedir öğrenmeden Gençliği görmeden yaşlanmaya Mahkum ettik kendimizi Yalnız ve yan yana yaşamaya Mahkum ettik kendimizi Sonsuza dek böyle yaşamaya Bitmez soğuk gecelere Sevgiden arınmış yalnızlığa

Old Pavlin The lights were shining The bridge was burning As I came down to Old Pavlin Things been coming by Ain't no reason to live or die Take me down to Old Pavlin I'm dancing with the devil here She telling me I don't get high no more I'm no loser, you're a queen Make you mine now Tell me what's your name Tell me what's your name My soul is bared My foods been shared Heading down to Old Pavlin Take the rough with the smooth I don't look for no grooves Heading down to Old Pavlin I'm dancing with the devil here She telling me I don't get high no more I'm no loser, you're a Queen Make you mine now Tell me what's your name Tell me what's your name I'm dancing with the devil here She telling me I don't get high no more I'm no loser, you're a Queen Make you mine now Tell me what's your name Tell me what's your name The bridge is built And the wines been spilt Heading down to Old Pavlin Things been coming by Ain't no reason to live or die Take me down to Old Pavlin I'm dancing with the devil here She telling me I don't get high no more I'm no loser, you're a Queen Make you mine now Tell me what's your name please Tell me what's your name