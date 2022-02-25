S'onsuz Şarkı Sözleri
Barış Manço S'onsuz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço S'onsuz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan S'onsuz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Havada bulut yok bu ne dumandır?
Mahlede ölen yok bu ne figandır?
Şu Yemen elleri ne de yamandır
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Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
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Kışlanın önünde asker sesi var
Bakın çantasında acep nesi var?
Bir çift kundurayla bir de fesi var
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Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
**
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
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Yüreğim buz kıtası, ellerim dal parçası
Hangisi önce kırıldı, hangisi sağlam kaldı
***
Çek kopar içini saran, kabuk kabuk yaraları
Hadi al götür içimde kalan o zehirli anıları
***
Yağmurum ol sulansın gözlerim
Her damlada taşsın nehirlerim
Hiç gitme hep kal isterim
Okyanus olsun yüreğim, yüreğim
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye
Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine
***
Gözlerin kalp ağrısı, sözlerin aşk sancısı
Hangisi önce acıdı, hangisi kırık kaldı
***
Yağmurum ol sulansın gözlerim
Her damlada taşsın nehirlerim
Hiç gitme hep kal isterim
Okyanus olsun yüreğim, yüreğim
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye
Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine
***
Yalan olsan da gel yine
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye
Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim
-
İkinci ayrılık zor geldi bana
Sensiz olmadı anladım geç olsa da
***
Yalnız mısın sen de sensiz gecelerde
Hiç düşündün mü naparım diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor... sensiz çözülmüyor
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Eski sevgili merak edilmez mi?
Beş senelik aşk unutup silinmez ki
***
Korktum aramaktan başkası çıkar diye
Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor...sensiz çözülmüyor
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Nerdesin yine...(nerdesin) yolculuk nereye(nereye)
Telefonda sesin ısıttı ya işte
Sinirle topladım tüm eşyalarını
Nolur almaya gelme
Bırak izlerin kalsın bende
***
Yollardayım evsiz(yollarda) bin dertliyim sensiz(sensiz)
Söyle bana sebepsiz(sebepsiz) affeder mi aşk?
***
Yollardasın(yollarda) evsiz mutlu musun bensiz(bensiz)
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?(biter mi aşk?)
***
Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz...
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Sen ağlama dedim hani dönecektin
Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.
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