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7/24 Dinle Darısı Başımıza

Darısı Başımıza Şarkı Sözleri

Barış Manço Darısı Başımıza şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Darısı Başımıza şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Darısı Başımıza sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço

Barış Manço

Darısı Başımıza

  • Can Bedenden Çıkmayınca

  • Güle Güle Oğlum

  • Hatırlasana

  • Hayır

  • Kezban

  • Kara Sevda

  • Delikanlı Gibi

  • Günaydın Çocuklar

  • Domates Biber

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