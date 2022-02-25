Barış Manço

Can Bedenden Çıkmayınca Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana Aşkların en güzelini, yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar, hatırlatır seni bana ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Kırıldı kanadım kolum. ne yerim var, ne yurdum Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için, katlanırım bu yazgıya Böyle yazmışsa yaradan, kara toprak yeter bana ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca ** Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca Unutma ki

Güle Güle Oğlum Güle güle oğlum ne kadar da çabuk geçmiş meğer yıllar Kendi kanatlarınla uçacak kadar büyüdün ha O kadar oldun mu sen oğlum? O kadar büyüdün mü? ** Güle güle oğlum Demek artık sen de yuva kuruyorsun Sevdiğin kızla bugün evleniyorsun Mutluluklar sana benim aslan oğlum ** Yine de son bir nasihat benden sana Tanrı'nın en büyük lütfu bu unutma Sar onu kollarınla Sar, sar, sar ** Güle güle oğlum Gözlerimin nemlendiğine aldırma Sen de anlarsın bir gün baba olunca Hadi, hadi artık gidelim, davetlileri bekletmeyelim ** Güle güle oğlum Güle güle Güle güle oğlum Güle güle

Hatırlasana Hatırlasana, hani bana söz vermiştin O akşam ayrılırken, döneceğim demiştin Yıllar geçti, bekledim boş ümitlerle Hatırlasana, hani bana söz vermiştin O akşam ayrılırken, seviyorum demiştin Yıllar geçti, bekledim boş ümitlerle ** Duydum ki bugün evleniyormuşsun Artık başkasının oluyormuşsun Gücüm kalmadı dayanmaya Ağlamak istiyorum doya doya, hıçkıra hıçkıra ** Hatırlasana, böyle mi söz vermiştin O akşam ayrılırken, seviyorum demiştin Yıllar geçti, bekledim yaşlı gözlerle ** Duydum ki bugün evleniyormuşsun Artık başkasının oluyormuşsun Gücüm kalmadı dayanmaya Ağlamak istiyorum doya doya, hıçkıra hıçkıra Doya doya, hıçkıra hıçkıra

Hayır Nasıl böylesine rahatsın ki? Sanki hiç bir şey olmamış gibi Yıllar boyu ümitsizce Seni bekledim, geldin mi ki? Bir gün olsun kapım çalıp Halim nedir, sordun mu ki? ** Çek ellerini ellerimden Çek gözlerini gözlerimden Bunca yıldır yokluğunda Alıştım ben yalnızlığa İçimde bir çok şey kırıldı Çok geç artık, dönme bana ** Hayır, hayır, boşuna yalvarma İnanmıyorum sana Hayır, hayır, gözyaşına da hayır İnanmıyorum sana Hayır, hayır, yüzbin kere hayır Acı çektirme bana Hayır, hayır, yüzbin kere hayır İnanmıyorum sana ** Sen hiçbir zaman dost olmadın Hiç, hiç bir zaman destek olmadın Yıllarca hep sustum ama Bir tek şey istiyorum senden Onurlu bir yabancı gibi Lütfen artık çık git bu evden ** Hayır, hayır, boşuna yalvarma İnanmıyorum sana Hayır, hayır, gözyaşına da hayır İnanmıyorum sana Hayır, hayır, yüzbin kere hayır Acı çektirme bana Hayır, hayır, yüzbin kere hayır İnanmıyorum sana

Kezban Ateş sadece düştüğü yeri yakar, nedir bu dünyanın hali Bir sana bir bana, al gülüm ver gülüm, sev beni seveyim ki seni ** Dünyanın hali böyle (Al gülüm ver gülüm) (Al gülüm ver gülüm) Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban ** Babası yıllarca didinip çabalamış, oğluna bir bağ bırakmış Hayırsız evlat üzümünü yemiş ama merak edip de sormamış ** Dünyanın hali böyle (Al gülüm ver gülüm) (Al gülüm ver gülüm) Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban ** Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban ** Kitabına uyduran kervanı yükleyip yüksek dağlardan aşırır Beceriksiz kişi sağa sola bakınıp da düz ovada yolunu şaşırır ** Dünyanın hali böyle (Al gülüm ver gülüm) (Al gülüm ver gülüm) Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban